Il Teatro Romano di Benevento apre le porte alla città Domenica al museo 6 settembre ingresso gratuito

Una domenica per incontrare la storia, riscoprire il patrimonio archeologico e vivere uno dei luoghi più rappresentativi della città. Domenica 6 settembre 2026, in occasione dell’iniziativa nazionale Domenica al Museo, il Teatro Romano di Benevento sarà accessibile gratuitamente.

Un appuntamento che rinnova il rapporto tra il patrimonio culturale e la comunità e che invita cittadini e visitatori a conoscere da vicino un monumento che, da quasi duemila anni, racconta la storia di Benevento e delle sue trasformazioni.

Costruito in età romana, il Teatro rappresenta una delle più significative testimonianze della presenza romana in città. Le sue imponenti strutture continuano ancora oggi a restituire al visitatore la dimensione di un luogo destinato allo spettacolo e alla vita pubblica, capace di accogliere migliaia di persone e di costituire un importante spazio di incontro e socialità.

L’apertura gratuita del 6 settembre vuole essere anche un invito a guardare al patrimonio archeologico non come a una semplice testimonianza del passato, ma come a un bene vivo, capace di dialogare con il presente e di contribuire alla crescita culturale e turistica del territorio.

«Aprire gratuitamente il Teatro Romano significa offrire a tutti la possibilità di riappropriarsi di un luogo straordinario della nostra storia – sottolinea la Direzione –. La cultura acquista pienamente il suo valore quando diventa esperienza condivisa, quando riesce a creare un legame tra i cittadini, il territorio e la memoria che i nostri monumenti custodiscono. Il Teatro Romano è parte integrante dell’identità di Benevento e iniziative come questa rappresentano un’importante occasione di conoscenza e valorizzazione».

La giornata si rivolge a un pubblico ampio: famiglie, cittadini, turisti, studenti, appassionati di archeologia e semplici curiosi potranno approfittare dell’iniziativa per conoscere o tornare a visitare uno dei luoghi simbolo della città.

Il Teatro Romano diventa così, ancora una volta, uno spazio capace di mettere in relazione passato e presente: un luogo nel quale la storia non viene soltanto raccontata, ma può essere osservata, attraversata e vissuta.

L’iniziativa rientra nella programmazione di Domenica al Museo, l’appuntamento che invita il pubblico a scoprire gratuitamente numerosi luoghi della cultura statali in tutta Italia.

Per Benevento sarà un’occasione per rafforzare la conoscenza e la valorizzazione di un patrimonio archeologico di straordinario interesse, confermando il ruolo della cultura quale elemento fondamentale per la crescita della città e per la promozione del territorio.

Una domenica per fermarsi, guardarsi intorno e lasciarsi sorprendere dalla bellezza della storia.