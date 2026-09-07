Cane trovato ferito ad Apice dalla Polizia Locale dopo una segnalazione LNDC Animal Protection: Cane massacrato a bastonate. Lo abbiamo chiamato Giotto

Sono in corso le indagini per ricostruire l'intera e amara vicenda che ha come protagonista, suo malgrado, un cane ritrovato ad Apice gravemente ferito dalla polizia municipale del comune sannita.

Gli agenti della polizia locale lo hanno ritrovato in una pozza di sangue, privo di sensi e con un laccio al collo dopo la segnalazione di una cittadina. LNDC Animal Protection lo ha preso in carico, ora Giotto lotta per vivere.

L'animale oltre alla zampa ha ferite alla testa e in altre parti del corpo, “una zampa quasi completamente recisa da un colpo di arma da taglio e un laccio stretto intorno al collo che lascia pensare a un tentativo di strangolamento” la denuncia di Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.

LNDC Animal Protection annuncia di aver presentato denuncia attraverso il proprio ufficio legale e seguirà il caso affinché “vengano accertate tutte le responsabilità di chi si è accanito con una violenza inaudita su un essere indifeso”.

"Quello che questo cane ha subito è qualcosa di agghiacciante. È stato picchiato selvaggiamente, ha riportato gravissime ferite alla testa e al corpo e ad una zampa.

Gli agenti della Polizia Municipale, insieme al Servizio Veterinario della ASL, hanno soccorso immediatamente il cane, che era in stato di shock e aveva perso una quantità enorme di sangue. Per circa ventiquattro ore ha continuato a sanguinare dal naso e dalle ferite riportate durante l'aggressione”.

Considerata la gravità del quadro clinico, i volontari della Sezione di Benevento di LNDC Animal Protection si sono immediatamente messi in contatto con il Servizio Veterinario della ASL, che ha accolto la richiesta dell'associazione di prendere in carico il cane per garantirgli cure specialistiche. L'animale è stato quindi trasferito nella clinica veterinaria di riferimento della Sezione, dove è stato sottoposto a nuovi esami e sta ricevendo terapia antibiotica, antidolorifica e tutte le cure necessarie per stabilizzarlo.

"Lo abbiamo chiamato Giotto ha annunciato Rosati -. Ha ripreso conoscenza e questa è la prima buona notizia. Ma le sue condizioni restano estremamente delicate. I veterinari stanno facendo tutto il possibile per permettergli di superare questa fase critica e affrontare l'amputazione della zampa in sicurezza", fa sapere Marco Castaldi – Presidente della Sezione LNDC Animal Protection di Benevento”.

LNDC Animal Protection ringrazia la cittadina che ha avuto il coraggio e la prontezza di segnalare quanto stava accadendo e la Polizia Municipale di Apice per il tempestivo intervento che ha permesso di salvare il cane da una morte praticamente certa.

"Se quella donna avesse voltato lo sguardo dall'altra parte, oggi parleremmo di un cane morto dopo ore di agonia”.

Apice (BN), cane massacrato a bastonate e con una zampa quasi amputata: la denuncia di LNDC Animal Protection che lo prende in cura e gli dà un nome, Giotto