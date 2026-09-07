Benevento-Hellas Verona, via alla prevendita

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 10:00 di oggi 7 settembre 2026 e fino alle ore 21:45 dell’11 settembre, saranno disponibili ESCLUSIVAMENTE nei punti vendita autorizzati i tagliandi validi per la partita di campionato di Serie BKT Benevento-Hellas Verona, in programma il giorno 11 settembre p.v. alle ore 21:00.
La vendita online/web non è consentita
Questi i prezzi dei biglietti
Curva Sud 13 euro (ridotto 11)
Curva Nord Family 13 (ridotto 11)
Distinti 18 (ridotto 15)
Tribuna Inferiore 23 (ridotto 20)
Tribuna superiore scoperta 28 (ridotto 25)
Tribuna superiore coperta 33 (ridotto 30)
Tribuna centrale 50
Settore ospiti 13.
BOTTEGHINI
I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:
Lunedì 7 settembre 2026 - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
Martedì 8 settembre 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
Mercoledì 9 settembre 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
Giovedì 10 settembre 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
Venerdì 11 settembre 2026 - CHIUSO
Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).
NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.
INFO ACCESSO STADIO
Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 19:00 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 18:00.
INFO VENDITA SETTORE OSPITI
La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 10:00 di oggi 7 settembre 2026 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno giovedì 10 settembre 2026 alle ore 19:00.
Vendita abilitata esclusivamente nel Settore Ospiti
Vendita abilitata esclusivamente se in possesso della Fidelity Card Hellas Verona FC
Vendita vietata nel settore CURVA SUD INFERIORE E SUPERIORE ai residenti in Verona e provincia.
Vendita vietata in tutti i settori ordinari per i residenti in Verona e provincia
Vendita abilitata esclusivamente nei punti vendita autorizzati
Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Benevento e provincia.
La vendita online/web non è consentita