Banco BPM al fianco delle imprese con servizi sempre più su misura Intervista a Giuseppe Boscaino, Responsabile Mercato Corporate Centro Sud di Banco BPM

Consulenze qualificate, veloci e dedicate alle imprese che quotidianamente si trovano ad affrontare sfide sempre più importanti come gestire l'internazionalizzazione, la finanza agevolata e la gestione della tendenza a localizzare le produzioni più vicine ai mercati europei al centro della mission del Banco Bpm. Temi affrontati e snocciolati da Giuseppe Boscaino, Responsabile Mercato Corporate Centro Sud di Banco BPM

Il comparto Mid-Corporate affronta sfide complesse tra tassi d'interesse, inflazione e nuovi scenari geopolitici. Come sta rispondendo la struttura Corporate di Banco BPM per sostenere i piani d'investimento delle aziende?

Per rispondere a un quadro economico complesso come l’attuale, abbiamo messo in campo le migliori energie in termini di offerta e di organizzazione. A tal proposito, affianchiamo la nostra clientela sia con la rete di Filiali Corporate sia con il supporto di unità altamente specializzate.

Oggi più che mai, oltre all'attività bancaria ordinaria e straordinaria, siamo chiamati a fornire consulenza qualificata, assicurando risposte rapide ed efficaci che consentano alla nostra clientela di assumere le decisioni più opportune in un contesto in continua evoluzione.

Sfruttando le competenze specialistiche del Gruppo (dall'Investment Banking ad Akros al Trade Finance), qual è il modello di servizio che proponete per differenziarvi sul mercato Corporate?

Il modello che proponiamo si fonda su un approccio consulenziale integrato che combina il presidio capillare del territorio, garantito dalle Filiali Corporate, con le componenti specialistiche delle altre strutture e società del Gruppo.

In questo modo, la nostra clientela può contare su un unico interlocutore, il gestore Corporate, che coordina team di specialisti e attiva, di volta in volta, le competenze più adeguate in funzione della complessità delle esigenze e della fase di sviluppo dell'impresa.

L'export si conferma un motore fondamentale per le imprese italiane. Quali strumenti di Trade Finance e consulenza internazionale state mettendo a disposizione per accompagnare il Made in Italy sui mercati esteri?

Per sostenere la crescita del Made in Italy sui mercati internazionali, Banco BPM mette a disposizione delle imprese un ecosistema di strumenti finanziari, servizi di mitigazione del rischio, consulenza specialistica e soluzioni digitali evolute.

Offriamo finanziamenti a breve e medio-lungo termine dedicati all'internazionalizzazione, a supporto sia degli investimenti all'estero sia delle esigenze di import/export. A questi si affiancano soluzioni di Trade Finance per la gestione e la mitigazione del rischio commerciale, quali crediti documentari, garanzie bancarie e strumenti assistiti dalle coperture SACE.

Come affiancate le aziende nella finanza agevolata e negli investimenti legati alla transizione 5.0 e all'innovazione dei processi produttivi?

Attraverso il credito, strumenti di finanza agevolata e consulenza specialistica. A supporto dei progetti di innovazione e crescita delle imprese, affianchiamo la clientela nell'analisi preliminare degli investimenti per individuare il mix più efficace tra incentivi nazionali, misure legate a Transizione 5.0 e bandi regionali. Il supporto si estende anche alle fasi operative, accompagnando le aziende nella raccolta e predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione delle domande agli enti competenti.

Recentemente abbiamo messo a disposizione un plafond da 1,5 miliardi di euro per sostenere le iniziative connesse alla Transizione 5.0, come la modernizzazione dei processi produttivi e la trasformazione digitale ed ecologica delle imprese.

Il Mediterraneo rappresenta uno snodo economico e strategico fondamentale, in particolare per l'Italia e il Mezzogiorno. Quali sono le principali sfide e opportunità commerciali o infrastrutturali per rilanciare la centralità del Sud Italia in questo bacino?

La crescente tendenza a localizzare produzioni e filiere più vicine ai mercati europei restituisce al Mediterraneo una centralità strategica e offre al Mezzogiorno l'opportunità di affermarsi come hub logistico e industriale. Servono però investimenti in infrastrutture, porti, collegamenti e reti energetiche. In questo contesto, Banco BPM si propone come partner di riferimento delle imprese del territorio, mettendo a disposizione risorse finanziarie e competenze specialistiche.