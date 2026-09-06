97 anni di passione: Auguri Strega! E' il giorno del compleanno della società sannita: striscione dei tifosi, messaggio della Lega

Non può essere una sconfitta, sua pure amara, a cancellare una ricorrenza importante. La strega compie 97 anni e si avvicina sempre di più al suo suggestivo “centenario”. Un compleanno è sempre un momento importante nella vita di chiunque, ancora di più se si tratta di una società di calcio, che ha smosso passioni e sentimenti per tante stagioni.

I tifosi non hanno ignorato assolutamente la ricorrenza: bello lo striscione apposto fuori dallo stadio Vigorito: “97 anni di storia, vanto e gloria. Auguri Strega”, firmato dal gruppo “A modo nostro”. Auguri che sono arrivati anche dalla Lega di serie B.

L'ha festeggiato con questa parole l'account facebook della società:

“6 settembre 1929. Una data che non è soltanto l’inizio di una storia, ma l’inizio di un’appartenenza.

97 anni di Benevento.?Di generazioni, domeniche, trasferte, gioie, lacrime, cadute e imprese che sembravano impossibili.?97 anni di una maglia che attraversa il tempo e continua a unire una città e la sua gente.

Cambiano i protagonisti, gli stadi, le categorie.?Non cambia l’amore.

Buon compleanno, Strega.?97 anni e la voglia di sentirseli tutti sulla pelle”.

In alto gli auguri sullaccount Facebook del Benevento, a fianco gli auguri della Lega