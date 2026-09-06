Under 17, Benevento-Roma 2-3: gli highlights del match e le foto I capitolini si impongono per 3-2. La formazione di Schiavi ha dato tutto nel corso dei 90 minuti

Benevento-Roma 2-3

Benevento: Porcelli, Cimmino, Ferretti, Martello, Comotti (36'st Porta), Greco, Filiberti, Calabria (36'st Cuomo), Schettino (18'st Bah)(22'st Aprovitola), Sorbo (1'st Lo Russo), Beyai (22'st Silvestri). A disp.: Esposito, Aprovitola, Ferraro, Gargiulo. All.: Schiavi

Roma: Carenza, Mattei, Dattilo (43'st Chieffallo), Vasta, Presutti, Antonetti (43'st Raiola), Salvati (15'st De Benedetto), Giannelli (43'st Da Cruz), Basile, D'Ambrosi (27'st Bartolini), Ferretti (43'st Sperlonga). A disp.: Carta, Rizzardi, Salvati. All.: Polverini

Arbitro: Ganzerli di Frattamaggiore. Assistenti: Di Rosa di Torre Annunziata e Chianese di Caserta

Marcatori: 33'pt Presutti, 35'pt e 30'st Antonetti, 13'st Schettino, 46'st Silvestri

Partita ricca di emozioni all’Avellola tra le formazioni under 17 di Benevento e Roma, per la prima giornata di campionato. La formazione di Schiavi ha giocato con cuore e grande determinazione, provando più volte a fare male i capitolini che sono tra le squadre favorite alla vittoria dello scudetto. Il Benevento parte forte: Calabria ci prova con una conclusione in girata, ma trova la respinta di Carenza. Il portiere della Roma si ripete poco dopo su Comotti, salvando il risultato. Il Benevento spinge: Calabria calcia dal limite, ma la palla è alta. Una grandissima occasione capita tra i piedi di Schettino che, tutto solo servito da Filiberti, spara clamorosamente alto e sciupa la possibilità di portare in vantaggio il Benevento. La Roma si fa vedere con Basile, ma un ottimo Porcelli devia in calcio d’angolo. I capitolini trovano il vantaggio al minuto 33 con Presutti che non sbaglia la conclusione per il gol dell’1-0. La Roma ne approfitta e dopo due minuti trova anche il raddoppio, firmato da Antonetti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poco dopo è Porcelli a vietare il terzo gol su conclusione di Giannelli. Nella ripresa, il Benevento fa di tutto per accorciare. Beyai ci prova dalla lung distanza, ma Carenza non si lascia sorprendere. Il portiere della Roma si ripete poco dopo su Filiberti. Al 13’, il Benevento riapre la partita con Schettino che a tu per tu con Carenza non sbaglia la conclusione e mette a segno la sua prima marcatura stagionale. Il Benevento spinge per il pareggio e Beyai spaventa la Roma con un pallone che scheggia la traversa. I capitolini piegano il Benevento ancora su calcio piazzato, grazie a un fortunoso gol di Antonetti che va in rete dopo una deviazione di Comotti. Il Benevento ci mette il cuore e prosegue il proprio gioco e la voglia di non lasciare nulla di intento. Filiberti ci prova, ma la palla va fuori. Al 46’ arriva il gol di Silvestri che accorcia le distanze e porta il punteggio sul 3-2. Nel finale, il Benevento dà tutto sé stesso per il pareggio, ma deve fare i conti con Carenza che mura una conclusione di Bah e permette alla Roma di conquistare una vittoria sofferta, contro un coriaceo Benevento. Nella prossima giornata, i sanniti saranno di scena sul campo del Catanzaro.