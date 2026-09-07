Rogo Airola. "Tavolo verde" con assessore regionale all'agricoltura a Moiano Invitati sindaci, Asl, Arpac e associazioni. "Sulle possibili ricadute dell’evento sull'agricoltura"

Maria Carmela Serluca, assessore regionale all'Agricoltura ha convocato per mercoledì 9 settembre alle 17 a Moiano i sindaci di tutta la Valle Caudina e della Valle di Suessola, amministratori, Asl, Arpac e associazioni per un “Tavolo verde” dopo il grave incendio nel sito di stoccaggio delle ecoballe ad Airola.

Al centro dell'incontro le inevitabili ripercussioni che la colonna di fumo, provocato dal rogo per una settimana, ha avuto e avrà sull'agricolturae sulla salute dei cittadini.

“L’incontro – spiegano dalla Regione - sarà l’occasione per fare il punto sui dati ambientali disponibili e sulle possibili ricadute dell’evento sulle attività agricole del territorio, nonché per approfondire le problematiche segnalate dagli operatori del comparto.

Avviare un confronto tra istituzioni e territorio e definire iniziative condivise a tutela delle aziende agricole della Valle Caudina, delle produzioni locali e del loro valore economico e reputazionale”.