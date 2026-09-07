Incontro su agricoltura a Moiano dopo il Rogo di Airola, plauso del Pd Marcantonio: primo passo importante per passare alla fase operativa delle risposte al territorio

"Accogliamo con favore la convocazione del Tavolo Verde per il 9 settembre a Moiano, un incontro che avevamo richiesto proprio per affrontare le conseguenze del grave incendio di Airola sulle attività agricole e produttive del territorio". Così Filomena Marcantonio, Segretaria provinciale del Partito democratico di Benevento commenta la convocazione fissta dall'assessore regionale Serluca con sindaci, associazioni ed Enti per fare il bilancio e il punto sull'accaduto che inevitabilmente porterà conseguenze per l'intero comparto agricolo.

"È un primo passo importante per passare alla fase operativa delle risposte al territorio. Le aziende agricole, le produzioni locali e tutta la filiera hanno bisogno di essere tutelate e sostenute.

Al tavolo dovranno essere affrontate le problematiche segnalate dagli operatori e definite le iniziative, i tempi e gli strumenti effettivi per sostenere le aziende della Valle Caudina e tutelare il valore economico e reputazionale delle nostre produzioni.

La convocazione è un risultato positivo. Adesso urgono impegni responsabili e riscontrabili nonché risposte rapide a chi lavora ogni giorno sul territorio - conclude la segretaria provinciale del PD Sannita".