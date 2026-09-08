Marciapiedi invasi da erbacce e arbusti, protestano i residenti di Capodimonte FOTO La situazione nel quartiere di Benevento. “Almeno uno sfalcio andava fatto prima dell'estate”

I residenti del quartiere Capodimonte e in particolare coloro che abitano in via Nicola Boraglia, traversa di via Labruzzi, protestano per lo stato definito “indecoroso” in cui versano i marciapiedi della zona.

In particolare i residenti lamentano che ad oggi il Comune non ha predisposto nemmeno uno sfalcio delle erbacce lungo la strada dove risiedono decine e decine di famiglie. “Una situazione tanto strana, quanto indecorosa” spiegano amareggiati coloro che ogni mattina, sia solo per fare una passeggiata con i propri cani, sono costretti a dribblare arbusti, spine, ed erbacce che uin alcuni punti invadono quasi totalmente le corsie per i pedoni.

I residenti per questi motivi chiedono al Comune di Benevento e in particolare all'assessorato preposto di provvedere quanto prima allo sfalcio delle erbacce e al ripristino del decoro dei marciapiedi. Operazione che “evidentemente andava fatta all'inizio dell'estate. In questo modo, vista anche l'assenza di piogge per un lungo periodo, i percorsi pedonali sarebbero rimasti sgomberi e decorosi agli occhi dei residenti e non solo. I cittadini – concludono - vengono invogliati ancora di più a mantenere puliti i quartieri se notano una pulizia e una cura costante da parte del Comune. Speriamo ora che si provveda al taglio delle erbacce”.