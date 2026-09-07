Dalla Lega date e orari dalla sesta all'undicesima: ecco il derby con l'Avellino Si gioca sabato 7 novembre alle 19,30 al Vigorito

La Lega ha comunicato giorni e orari delle partite dalla sesta alla undicesima giornata. Le partite del Benevento saranno ancora a prevalenza interne, 4 su sei al Vigorito. Tre alle ore 15, una alle 19, due alle 19,30. Risalta la sfida tra Benevento e Avellino, il derby sentito delle due province limitrofe: si gioca alle 19,30 del 7 novembre al Vigorito.

Tornando indietro risaltano le due sfide consecutive in casa del 10 e 17 ottobre, contro Cesena e LR Vicenza, entrambe alle 15.

Ecco tutte le gare della squadra giallorossa dalla sesta all'udicesima

6a giornata

Sabato 10 ottobre ore 15 Benevento-Cesena

7a giornata

Sabato 17 ottobre ore 15 Benevento-LR Vicenza

8a giornata

Sabato 24 ottobre ore 19,30 Arezzo-Benevento

9a giornata

Martedì 27 ottobre ore 19 Benevento-Catanzaro

10a giornata

Sabato 31 ottobre ore 15 Cremonese-Benevento

11a giornata