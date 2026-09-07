Dalla Lega date e orari dalla sesta all'undicesima: ecco il derby con l'Avellino
Si gioca sabato 7 novembre alle 19,30 al Vigorito
- a cura di
Redazione Ottopagine
- lunedì 7 settembre 2026 alle 18:30
Benevento.
La Lega ha comunicato giorni e orari delle partite dalla sesta alla undicesima giornata. Le partite del Benevento saranno ancora a prevalenza interne, 4 su sei al Vigorito. Tre alle ore 15, una alle 19, due alle 19,30. Risalta la sfida tra Benevento e Avellino, il derby sentito delle due province limitrofe: si gioca alle 19,30 del 7 novembre al Vigorito.
Tornando indietro risaltano le due sfide consecutive in casa del 10 e 17 ottobre, contro Cesena e LR Vicenza, entrambe alle 15.
Ecco tutte le gare della squadra giallorossa dalla sesta all'udicesima
6a giornata
Sabato 10 ottobre ore 15 Benevento-Cesena
7a giornata
Sabato 17 ottobre ore 15 Benevento-LR Vicenza
8a giornata
Sabato 24 ottobre ore 19,30 Arezzo-Benevento
9a giornata
Martedì 27 ottobre ore 19 Benevento-Catanzaro
10a giornata
Sabato 31 ottobre ore 15 Cremonese-Benevento
11a giornata
Sabato 7 novembre ore 19,30 Benevento-Avellino