Successo e partecipazione al'XI Raduno Nazionale dei "Borghi della Lettura" Ospitato nel Parco Jacobelli e nella Sala Consiliare del Comune di Telese Terme

Si è conclusa con uno straordinario bilancio di idee e progetti, l'XI Raduno Nazionale dei "Borghi della Lettura", ospitato nella suggestiva cornice del Parco Jacobelli e nella Sala Consiliare del Comune di Telese Terme. Il presidente e fondatore, Roberto Colella, ha tracciato le linee guida strategiche per la crescita e il consolidamento del circuito che unisce più di 80 piccoli centri italiani attorno al valore della lettura, dell'accoglienza e della valorizzazione culturale. ?Una rete sempre più strutturata con la nomina dei primi Coordinatori Regionali per garantire una presenza capillare ed efficace su tutto il territorio.

L'Assemblea ha approvato all'unanimità le nomine dei primi coordinatori regionali: ?Antonello Laveneziana per la Puglia, Antonio Alterio per la Campania, Damiano Fusaro per il Veneto, Igino Tribuzio per le Marche, Fabio Petrocelli per l'Abruzzo e Felice Ciccone per il Molise.

?A loro spetterà il compito, per i prossimi due anni, di coordinare le attività regionali e stimolare l'adesione di nuove realtà territoriali. Tra i progetti della rete spicca "La Strada dei Borghi Narranti" e il ricco calendario di presentazioni pubbliche previste nei borghi aderenti, mentre per l’autunno avremo uno storico passaggio istituzionale: la tappa ufficiale presso la Camera dei Deputati, dove il progetto verrà presentato all'attenzione del Paese e delle Istituzioni Nazionali come modello virtuoso di sviluppo locale.

Un ringraziamento finale va all'Amministrazione di Telese Terme, al referente telesino, Antonio Alterio, ai referenti sul territorio Nunzia De Nisio, Maria Teresa Riselli e Pasquale Di Stadio, alle associazioni presenti come l’associazione “Vivo a Colori APS” di Perugia, la “Pro Loco” di San Salvo (CH) e l’associazione “La Rosa e il Libro” di Macchia di Isernia che in modi diversi hanno impreziosito la location della kermesse, allestendo nei viali del parco suggestive e coloratissime infiorate di quadri e tappeti realizzati all’uncinetto dai loro volontari e la sala consiliare con il “Lenzuolo della Memoria” che riporta, cuciti con uncinetto, i nomi di tante e troppe donne vittime di femminicidio. Un grazie agli artisti presenti: il pittore procidano Nicola Porta, i numerosi poeti che hanno declamato toccanti versi accompagnati dalle note musicali della maestra Maria Orsola Vallone, le due giovani scrittrici, Eleonora Landi e Chiara Paciello, con i loro libri testimonianza di grande impatto emotivo, la nota scrittrice napoletana Patrizia Rinaldi, premio Andersen e autrice di romanzi famosi come quelli con protagonista Blanca, da cui è stata tratta l’omonima e nota serie televisiva di Rai 1. Ringraziamo infine i rappresentanti di diverse istituzioni pubbliche e private, presenti Raduno e la prof.ssa Ester Muccilli per la visita guidata alle Terme di Telese.