Dalla Puglia a New York: Pasqualino Beltempo protagonista a Benevento Una masterclass tra musical, recitazione e musica e un concerto

Dalla Puglia a New York, dai grandi musical internazionali ai palcoscenici americani, fino alla nuova dimensione di cantautore. È un percorso artistico e umano fatto di formazione, talento, audizioni, successi e scelte coraggiose quello di Pasqualino Beltempo, artista italiano da anni residente a New York, che il 12 e 13 settembre sarà protagonista a Benevento di un appuntamento dedicato al teatro musicale, alla performance e alla musica.

Sabato 12 settembre, presso l’Aula Bonazzi del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento, Beltempo terrà la masterclass “When in Doubt, Act It Out – Recitiamo la Musica”, un incontro pensato per esplorare il rapporto tra corpo, voce, interpretazione e presenza scenica e per accompagnare i partecipanti nella preparazione di una performance. La giornata sarà articolata in due momenti. Dalle 10 alle 12.30 si lavorerà sulla padronanza del corpo e sulla presenza scenica, sulla comprensione del brano e dello stato emotivo, sul concetto di “being in the moment”, sul recitare in brano e sugli elementi fondamentali di un’audizione.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18, i partecipanti si confronteranno invece con una vera e propria Mock Audition, presentando i pezzi preparati e ricevendo feedback e indicazioni attraverso un momento conclusivo di confronto e Q&A.

L’esperienza si concluderà domenica 13 settembre alle ore 11.30 con il concerto finale di Pasqualino Beltempo al Teatro San Vittorino di Benevento. Per l’artista si tratta anche di un ritorno in Italia dopo anni di attività artistica negli Stati Uniti, dove ha costruito una carriera nel teatro musicale lavorando in alcune delle produzioni più celebri del repertorio internazionale.

Nato a Bari, Beltempo scopre la passione per il palcoscenico fin da bambino. A soli quattro anni partecipa alla sua prima gara canora e negli anni successivi inizia a esibirsi in tutta la Puglia, portando avanti parallelamente gli studi universitari in Geologia e la formazione artistica presso l’Accademia Unika di Bari. È proprio durante questo percorso che incontra Maria Laura Baccarini, protagonista di produzioni come A Chorus Line, Chicago, Cabaret e West Side Story, che riconosce le sue qualità artistiche e lo incoraggia a trasferirsi negli Stati Uniti per dare una dimensione internazionale alla propria carriera. A New York frequenta l’International Program del prestigioso Broadway Dance Center, dove si distingue fino a ottenere l’Outstanding Student Award, riconoscimento riservato agli allievi più meritevoli. Da quel momento inizia un percorso professionale che lo porta a lavorare nei principali teatri americani e a confrontarsi con alcuni dei titoli più importanti della storia del musical.

Nel corso della sua carriera interpreta Carlos e Lowell nel tour nazionale di Legally Blonde e veste i panni di Bernardo in ben cinque diverse produzioni di West Side Story. Il suo percorso comprende inoltre ruoli in La Famiglia Addams, dove interpreta Gomez, Cats, nel ruolo di Munkustrap, Evita, dove veste i panni di Magaldi, Assassins, nei panni di Zangara, Sister Act, Lend Me A Tenor e A Chorus Line. Parallelamente all’attività teatrale, Beltempo prende parte anche a Theality TV, reality dedicato alla nascita di un nuovo musical a New York, disponibile su Revry, Apple TV e Amazon Prime.

Nel 2022 torna temporaneamente in Italia per firmare le coreografie del tour Exuvia di Caparezza, esibendosi anche come performer al suo fianco. Un’esperienza che testimonia la capacità dell’artista di muoversi tra differenti linguaggi dello spettacolo, dalla recitazione alla danza, dal canto alla costruzione scenica.

Questa lunga esperienza nel teatro musicale rappresenta oggi il cuore della sua attività come cantautore. Nel progetto “Se La Vita Fosse Un Musical”, Beltempo trasferisce infatti nella musica tutto ciò che ha imparato sul palcoscenico. Ogni brano nasce come una piccola rappresentazione, con personaggi, dialoghi, situazioni e una precisa costruzione narrativa. Le canzoni diventano così frammenti di uno spettacolo che l’ascoltatore è invitato a immaginare e completare con la propria sensibilità.

Al centro dell’album ci sono temi profondamente contemporanei, come l’identità, l’appartenenza, le radici e il significato di vivere lontano dal proprio Paese. È il punto di vista di un italiano emigrato a New York che, pur vivendo da anni in una delle metropoli più internazionali del mondo, continua a portare con sé il proprio bagaglio culturale e il rapporto con le proprie origini.

Ma accanto agli aspetti più intimi trovano spazio anche leggerezza e ironia. Beltempo racconta la quotidianità di chi cerca di costruirsi una vita a New York facendo tanti lavori diversi, le inevitabili delusioni di un’audizione andata male e persino il desiderio, raccontato con una buona dose di autoironia, di augurare un mal di pancia a chi è riuscito a ottenere il ruolo tanto desiderato.

È proprio questa capacità di trasformare esperienze personali, difficoltà e situazioni quotidiane in racconto a caratterizzare il suo modo di fare musica. L’esperienza del teatro diventa una lente attraverso cui osservare la realtà e restituirla attraverso emozione, comicità e riflessione.

La masterclass di Benevento nasce dunque dalla stessa esigenza: raccontare la musica attraverso il corpo e la presenza scenica, trasformando ogni brano in un momento di teatro. Un’occasione per condividere con i partecipanti gli strumenti maturati in anni di formazione e lavoro negli Stati Uniti e per mostrare come, dietro una performance efficace, ci siano ascolto, preparazione, consapevolezza, capacità interpretativa e soprattutto la necessità di essere realmente presenti sulla scena.

Un’esperienza che unisce idealmente due mondi, l’Italia e New York, e che restituisce a Benevento la storia di un artista partito dalla Puglia con il sogno del palcoscenico e arrivato a costruire la propria carriera nel cuore del teatro musicale americano.