Giovedì 10 settembre via Polcari interdetta a sosta e traffico veicolare Per consentire posizionamento di automezzi per la realizzazione di un intervento edilizio

Giovedì 10 settembre, dalle ore 7:00 fino a fine lavori (in ogni caso entro e non oltre le ore 19:00), via Padre Innocenzo Polcari sarà interdetta alla sosta e al traffico veicolare per consentire il posizionamento di automezzi e gru funzionali alla realizzazione di un intervento edilizio, con occupazione suolo pubblico preventivamente autorizzata, presso un immobile ivi ubicato.



Durante i lavori, gli accessi da via Porta Rufina e via Colonnette saranno costantemente presidiati da personale della ditta esecutrice, sia per garantire l'entrata e l'uscita in sicurezza dal livello interrato del parcheggio coperto di via Porta Rufina che per vigilare su eventuali ed indifferibili necessità di accesso e sosta breve attraverso la viabilità alternativa rappresentata da via Tomaselli, viale dell'Università (fino all'incrocio con via Cassella), via Cassella e via Colonnette fino all'incrocio con via Polcari.