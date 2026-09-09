Infrastrutture. Ferrante (Mit): Telesina, cantiere al via entro l’anno Investimento da 25 mln per attività propedeutiche

“Il raddoppio della Ss372 ‘Telesina’ entra nella fase decisiva: il cantiere per l’adeguamento a quattro corsie del primo lotto potrà partire entro la fine dell’anno. Si tratta di un’opera complessa, che finalmente si sblocca dopo anni di attese. È un risultato importante per il Sannio e per l’intero Mezzogiorno, frutto del lavoro che Governo e Mit stanno portando avanti per superare tutte le criticità e realizzare un’opera così importante”. Lo rende noto il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante di Forza Italia. “Il progetto di adeguamento a 4 corsie della Ss372 presenta un’estensione di circa 25 chilometri, in un territorio complesso - aggiunge Ferrante - anche per le interferenze con infrastrutture strategiche come l’Av Napoli-Bari e la nuova diga di Campolattaro. La ‘Telesina’ riveste un ruolo centrale nella strategia di rilancio infrastrutturale che stiamo portando avanti e, al fine di consentire la piena realizzabilità dell’opera, sono già state avviate attività propedeutiche alla cantierizzazione per un importo pari a circa 25 milioni di euro tra attività di archeologia, bonifica da ordigni bellici, espropri e rimozione di diffuse interferenze con sottoservizi. L’obiettivo resta quello di completare gli adempimenti necessari e aprire il cantiere entro il 2026. Il lotto 1 della ‘Telesina’ è il primo concreto tassello di un’infrastruttura decisiva per garantire maggiore sicurezza, tempi di percorrenza ridotti e una viabilità più efficiente. Stiamo trasformando un progetto atteso da anni in un’opera tangibile, con un impegno costante volto a modernizzare i collegamenti e - conclude il Sottosegretario - a promuovere lo sviluppo del Sannio, della Campania e dell’intero Mezzogiorno”.