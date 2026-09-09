Libera commemora Vito Ievolella In occasione dell'uccisione del Maresciallo dei Carabinieri

Su iniziativa del Coordinamento Provinciale di Libera Benevento, domani, giovedì 10 Settembre, si vivrà un momento commemorativo in memoria del nostro concittadino Vito Ievolella, Maresciallo Scelto dei Carabinieri, barbaramente assassinato dalla mafia palermitana con la complicità di coloro che negli anni hanno reso forti le mafie: le cosiddette complicità esterne, che hanno consentito alle mafie di ramificarsi in tutti i settori della vita pubblica ed economica del Paese.

L’appuntamento è alle ore 10:00 proprio presso la strada a lui dedicata dove sarà deposta una corona di fiori in sua memoria. Con l’occasione sarà realizzato un collegamento con la figlia di Vito, Lucia Ievolella, da Palermo.

L’uccisione di Vito ricorda a noi tutti la sacralità del senso del dovere e l’amore per il proprio lavoro quando lo stesso diventa missione, tanto più quando è al servizio del proprio paese e della propria comunità.