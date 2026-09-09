Trasporto pubblico S.Bartolomeo–Campobasso: ok a due corse giornaliere La Regione Molise accoglie l'istanza del Comune. Dal 14 settembre prolungamento della linea Sati

Un primo, fondamentale risultato per la comunità di San Bartolomeo in Galdo e per le famiglie degli studenti pendolari. A seguito delle serrate interlocuzioni istituzionali avviate dall'Amministrazione comunale, la Regione Molise ha ufficialmente autorizzato l’arretramento del capolinea della linea di Trasporto Pubblico Locale (TPL) gestita dalla ditta SATI S.p.A., precedentemente attestato a Tufara, direttamente nel territorio di San Bartolomeo in Galdo.

A partire da lunedì 14 settembre, studenti, lavoratori o altri cittadini diretti a Campobasso potranno usufruire di due corse giornaliere: andata la mattina e ritorno il pomeriggio; andata il pomeriggio e ritorno la sera.

Il provvedimento giunge a coronamento di un intenso lavoro di coordinamento promosso dall'Amministrazione all'indomani della cessazione del servizio di trasporto privato. Il percorso si è sviluppato attraverso un ascolto costante del territorio, concretizzatosi in incontri immediati e diretti con i genitori degli studenti per recepirne le istanze e valutare insieme le possibili alternative tecniche. Contestualmente, il Comune ha avviato un serrato coordinamento interregionale mediante l'invio di formali richieste d'intervento indirizzate alle Regioni Molise, Puglia e Campania. A completamento dell'iter, nei giorni scorsi è stato effettuato anche un sopralluogo tecnico sul campo insieme ai responsabili della ditta SATI, durante il quale sono stati testati direttamente su strada i tempi di percorrenza e gli spazi di manovra necessari a garantire un servizio efficiente e sicuro.

“Questo risultato rappresenta un'ottima risposta immediata – dichiara il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli – ma il nostro lavoro non finisce qui. Sono Sindaco da quasi 10 anni ed ogni anno ho tentato, purtroppo invano, di sensibilizzare sul tema la nostra Regione. Per la prima volta da quando, ben 14 anni fa, fu soppressa la storica linea ETAC, abbiamo riscontrato una reale apertura e un atteggiamento finalmente mutato da parte della Regione Campania. L'interlocuzione avviata con il Presidente Fico e con il suo Vice, l'On. Mario Casillo ci fa ben sperare: l'obiettivo di medio termine, speriamo di pochi giorni, rimane infatti il pieno e definitivo ripristino della vecchia linea diretta San Bartolomeo – Campobasso”.

Ed aggiunge il Sindaco, Carmine Agostinelli: "Accogliamo con profonda soddisfazione la determinazione della Regione Molise, che dà una risposta rapida e concreta a un'esigenza primaria dei nostri ragazzi e delle loro famiglie. Un ringraziamento doveroso va al Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e alla ditta SATI per la prontezza operativa. Desidero rivolgere un grazie davvero speciale e profondo al Sottosegretario Vincenzo Niro, amico di vecchia data: la sua straordinaria disponibilità, i numerosi incontri dedicati alla vicenda e un contatto quotidiano e costante sono stati decisivi per il raggiungimento di questo traguardo. Un plauso sincero va infine ai genitori dei nostri studenti per il senso di responsabilità, la fiducia e lo spirito di collaborazione con cui hanno spronato e affiancato l'Amministrazione in questa complessa battaglia istituzionale. Il nostro impegno continua: mentre questo primo servizio garantisce la ripartenza dell'anno scolastico, proseguiremo il lavoro con la Regione Campania per strutturare soluzioni sempre più efficaci e definitive”.

Nelle prossime ore il Comune renderà noti tutti i dettagli operativi relativi agli orari esatti delle fermate e alle modalità di sottoscrizione degli abbonamenti.