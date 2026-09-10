Liceo Classico 'Giannone', domani la cerimonia di aperutra Verrà presentata l'offerta formativa dello storico Liceo cittadino

In vista dell'inizio delle attività didattiche e formative per l'anno scolastico 2026/2027, il Liceo Classico Pietro Giannone di Benevento haorganizzato una cerimonia di apertura, domani, 11 settembre, alle ore 10 presso l'Aula Magna del Liceo di Piazza Risorgimento

La cerimonia rappresenterà un momento di grande rilievo per l'intera comunità scolastica e cittadina. Nel corso dell'incontro verrà presentata l'offerta formativa cui sarà improntato il nostro percorso nei prossimi mesi, valorizzando la tradizione umanistica che da sempre contraddistingue il Liceo e promuovendo al contempo un forte legame con il territorio.

L'iniziativa vedrà la partecipazione di importanti autorità civili, culturali e politiche, tra cui l'assessore regionale alle Politiche Sociali e alla Scuola, A. Morniroli, la Prefetto Raffaela Moscarella, il sindaco di Benvento, Clemente Mastella, il presidente di Confindustria Benevento Andrea Esposito con il presidente Oreste Vigorito, la rettrice di Unisannio Maria Moreno e altri ospiti.