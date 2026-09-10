San Bartolomeo in Galdo insignita del Premio Speciale INVICTUS 2026 Il riconoscimento assegnato ai quattro Comuni fondatori del Festival del Mito Sportivo

Il riconoscimento assegnato ai quattro Comuni fondatori del Festival del Mito Sportivo per il valore della rete costruita attraverso la cultura e la memoria dello sport. San Bartolomeo in Galdo è tra i protagonisti del Premio Speciale Invictus 2026 – Rete del Mito, assegnato nella suggestiva cornice del Castello Caetani di Sermoneta. Un riconoscimento che premia il percorso avviato insieme ai Comuni di Policoro, Ripa Teatina e Gaeta, fondatori del Festival del Mito Sportivo, e il valore di una rete di territori che ha scelto di condividere un progetto culturale fondato sulla memoria, sui valori dello sport e sulla capacità di costruire nuove relazioni. La motivazione del Premio sottolinea proprio il ruolo dei quattro Comuni: “Per aver creduto per primi nel Festival del Mito Sportivo, dando vita a una rete di territori e comunità uniti dalla volontà di custodire e tramandare i valori, le storie e la memoria dello sport. Quattro Comuni fondatori, quattro identità diverse che hanno scelto di condividere un progetto comune, facendo dello sport un linguaggio universale di cultura, incontro e appartenenza”. Il riconoscimento valorizza quindi non soltanto le attività realizzate, ma soprattutto una visione che ha messo in relazione comunità e territori diversi, trasformando lo sport in uno strumento di cultura, dialogo e identità. Per San Bartolomeo in Galdo, questo percorso si inserisce nel solco del Festival del Mito Sportivo e del legame con il Festival Rocky Marciano, esperienza che ha contribuito a rafforzare la vocazione del territorio alla valorizzazione della memoria e delle grandi figure dello sport. Il progetto guarda ora oltre i confini nazionali. Come evidenziato nella motivazione del Premio, il percorso di Olympia in Comune punta verso Olimpia, culla dei Giochi, con l'obiettivo di costruire nuovi legami e consegnare alle future generazioni un patrimonio fatto di memoria, valori ed esempio. “Questo premio rappresenta un riconoscimento importante per San Bartolomeo in Galdo e per tutta la comunità – sottolinea il sindaco Carmine Agostinelli – perché testimonia il valore di una scelta precisa: credere nella forza delle reti tra territori e nella cultura dello sport come strumento di crescita, incontro e appartenenza. Essere stati tra i Comuni fondatori del Festival del Mito Sportivo ci ha permesso di costruire un percorso che oggi supera i confini delle nostre comunità e guarda a nuove prospettive, fino a Olimpia”. Il Premio Speciale Invictus 2026 rappresenta così un ulteriore riconoscimento a un percorso che vede San Bartolomeo in Galdo protagonista di una rete nazionale e mediterranea, nella convinzione che la valorizzazione della storia e dei valori dello sport possa diventare occasione concreta di promozione culturale e di crescita per i territori. Un risultato che l'Amministrazione comunale intende condividere con l'intera comunità, con i giovani e con tutti coloro che, attraverso il proprio impegno, contribuiscono ogni giorno a raccontare e valorizzare San Bartolomeo in Galdo.