Benevento, ottimo esordio di Giugliano con la formazione Primavera L'attaccante è pronto a recitare un ruolo da protagonista agli ordini di Panarelli

Esordio più che positivo per Marco Giugliano nel nuovo torneo Primavera. Dopo aver vissuto il precampionato in forza alla prima squadra, il giovane attaccante giallorosso si è rivelato subito protagonista agli ordini di Panarelli. Alla prima giornata, il capitano ha messo a segno una doppietta contro il Frosinone, tra l'altro di pregevole fattura. Prima ha punito il portiere avversario con una conclusione dal limite, poi non gli lasciato scampo nel secondo tempo su calcio di punizione. Nel mezzo, diverse occasioni pericolose che non sono andate a segno. Per Giugliano si tratta di una stagione importante che potrebbe rappresentare un importante trampolino di lancio verso la prima squadra. Nel frattempo, il numero dieci giallorosso è pronto a vivere un campionato da protagonista con la Primavera, fornendo la propria qualità e provando a ottenere la qualificazione ai play off: una soddisfazione che in casa giallorossa manca da qualche anno.