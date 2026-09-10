Benevento, Floro Flores verso il Verona: "In campo con umiltà, ma senza paura" Le parole del tecnico giallorosso in vista del match con gli scaligeri

Conferenza stampa pregara da parte di Floro Flores che ha esordito nel parlare della sconfitta rimediata al Del Duca: "Ad Ascoli siamo stati ingenui in certe circostanze, rinunciando a ciò che sappiamo fare. Non possiamo permetterci di rinunciare a giocare calcio perché è una cosa che per un anno ci ha contraddistinto da altri. In Serie B bisogna avere tanta personalità. Ignoranza significa che non occorre rinunciare a nulla perché ogni centimetro di campo può essere quello giusto. Il calcio è caratterizzato da momenti e noi stiamo subendo il momento, questo porta a negatività e a perdere certezze. Dobbiamo essere ciò che siamo sempre stati, divertendoci giocando la palla. Non c'è un lavoro per questo, ma stiamo vivendo un momento. Bisogna lavorare ed essere positivi, cercando di limitare gli errori perché con l'Ascoli ci siamo fatti male da soli. Dobbiamo ripartire con umiltà e voglia di non prendere gol, anche quelle sono partite di Serie B. Avergli regalato un rigore mi è dispiaciuto perché la squadra meritata qualcosa in più. Non dobbiamo perdere le nostre certezze, ma occorre essere umili vivendo il momento facendo uno step in più. Anche attraverso le sconfitte avviene la crescita. Non c'è alcun problema, sono sereno. Purtroppo i punti fanno la differenza e fanno cambiare i pensieri di una prestazione. Anche questo è il bello del calcio. Facciamo gli allenatori e dobbiamo trovare la soluzione migliore per la squadra".

L'assenza di Prisco e le condizioni di Tumminello e Okereke

"L'assenza di Prisco? La scelta che sono pronto ad adottare l'avrei fatta a prescindere dalla sua presenza. Ci sono momenti nel calcio che vanno gestiti. Oggi ho parlato con lui, gli ho consigliato che le critiche devono aiutarlo a crescerlo. Dobbiamo essere bravi nell'avere serenità".

"Tumminello è stato un calciatore che deve ritrovare la condizione. Purtroppo ha commesso una ingenuità e ha pagato, tutta l'estate non ha fatto partite e gli manca il ritmo. Lo stesso discorso vale per Okereke. Entrambi stanno bene e sono sereni. Tumminello deve essere più positivo verso sé stesso perché ha subito molto quanto accaduto".

Floro Flores sul Verona

"Ho detto ai ragazzi che è la partita perfetta, contro una grande squadra che ha delle individualità importanti. Anche noi le abbiamo, ho detto di giocarci la partita a viso aperto. In queste sfide meno sbagli e più hai probabilità. Affrontiamo la Juve della Serie B. Dobbiamo avere umiltà, ma non paura: con rispetto e anche con divertimento quando abbiamo il pallone. In questo momento c'è voglia di riscatto, gli stimoli si trovano da soli"

L'intelligenza di Mannini

"Mannini interno di centrocampo? Sì, può essere della partita. E' un calciatore che mi ha stupito molto sotto tutti gli aspetti. Può coprire più ruoli e per un allenatore è un bene".

"Non è un problema di modulo"

"Domani confermerò lo stesso assetto, ma è una cosa soggettiva: è come si vuole interpretare il modulo. Non è un problema di schieramento, ma di risultati. Le prestazioni ci sono state. Non sono più rigido, devo trovare la soluzione per i miei calciatori. La responsabilità è mia e non scaricherò mai la responsabilità ai miei calciatori. Non ci sono elementi fondamentali. Faccio giocare in base a ciò che vedo in allenamento. Avevo delle certezze e non vuol dire che io non possa cambiare. Devo dare delle certezze. Non abbiamo perso certezze per il modulo, ma per i risultati".

La condizione di Okereke

"Okereke è un calciatore straordinario. Ha una gamba importante e delle qualità superlative. Ci darà una grossa mano, è un calciatore importante. Sta bene e l'ho visto bene. Finalmente ho visto quel calciatore che quando ti punta fa male e lo ritengo pronto per giocare. Domani farò le mie scelte, anche perché ho ancora qualche dubbio".

Romano e Verdi verso il rientro

"Romano e Verdi torneranno dopo la sosta, così mi è stato garantito dai dottori. Mi auguro di averli quanto prima. Lo stesso Simonetti avrà una risposta lunedì dal medico se potrà allenarsi con la squadra. Spero che sia un acquisto per noi e spero possa darci una grossa mano".