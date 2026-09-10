Benevento-Hellas Verona, nessuna sorpresa tra i convocati di Floro Flores

Definita la lista dei convocati di Floro Flores per il match di domani con l'Hellas Verona, in programma al Vigorito a partire dalle ore 21. Nessuna sorpresa tra i disponibili, con il tecnico giallorosso che dovrà fare a meno degli infortunati Romano, Simonetti e Verdi. Assente anche Prisco, dopo il rosso rimediato ad Ascoli per doppia ammonizione. Il centrocampista giallorosso tornerà a disposizione in occasione della trasferta di Carrara, in programma il 19 settembre.
Benevento-Hellas Verona, i convocati di Floro Flores
PORTIERI: Esposito, Sylla, Vannucchi;
DIFENSORI: Beruatto, Caldirola, Dalle Mura, Pierozzi, Saio, Scognamillo, Sernicola;
CENTROCAMPISTI: Donatiello, Kouan, Maita, Mannini, Siatounis, Talia;
ATTACANTI: Cherubini, Lamesta, Logan, Mignani, Okereke, Salvemini, Schimmenti, Tumminello.
INDISPONIBILI: Prisco (squalificato), Romano, Simonetti, Verdi.