Benevento-Hellas Verona, nessuna sorpresa tra i convocati di Floro Flores

Sono ventiquattro i calciatori a disposizione del tecnico giallorosso

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Benevento.  

Definita la lista dei convocati di Floro Flores per il match di domani con l'Hellas Verona, in programma al Vigorito a partire dalle ore 21. Nessuna sorpresa tra i disponibili, con il tecnico giallorosso che dovrà fare a meno degli infortunati Romano, Simonetti e Verdi. Assente anche Prisco, dopo il rosso rimediato ad Ascoli per doppia ammonizione. Il centrocampista giallorosso tornerà a disposizione in occasione della trasferta di Carrara, in programma il 19 settembre. 

Benevento-Hellas Verona, i convocati di Floro Flores 

PORTIERI: Esposito, Sylla, Vannucchi; 
DIFENSORI: Beruatto, Caldirola, Dalle Mura, Pierozzi, Saio, Scognamillo, Sernicola; 
CENTROCAMPISTI: Donatiello, Kouan, Maita, Mannini, Siatounis, Talia; 
ATTACANTI: Cherubini, Lamesta, Logan, Mignani, Okereke, Salvemini, Schimmenti, Tumminello. 

INDISPONIBILI: Prisco (squalificato), Romano, Simonetti, Verdi. 

 

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