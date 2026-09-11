Il Comune di Benevento ha diffidato la ditta che gestisce in concessione il Parco De Mita a non intraprendere nessun'altra attività che non rientri in quella ordinaria (apertura, chiusura e mera manutenzione del verde), intimando dunque il divieto a promuovere attività di intrattenimento.
Il provvedimento del Servizio Patrimonio alla luce di un cambiamento della compagine societaria che compromette il rispetto dell'articolo 2 del bando concessorio.
Parco De Mita: diffida alla ditta affidataria "Solo manutenzione ordinaria"
Il Comune intima il divieto a promuovere attività di intrattenimento
Benevento.
Il Comune di Benevento ha diffidato la ditta che gestisce in concessione il Parco De Mita a non intraprendere nessun'altra attività che non rientri in quella ordinaria (apertura, chiusura e mera manutenzione del verde), intimando dunque il divieto a promuovere attività di intrattenimento.
Il Comune di Benevento ha diffidato la ditta che gestisce in concessione il Parco De Mita a non intraprendere nessun'altra attività che non rientri in quella ordinaria (apertura, chiusura e mera manutenzione del verde), intimando dunque il divieto a promuovere attività di intrattenimento.