Parco De Mita: diffida alla ditta affidataria "Solo manutenzione ordinaria"

Il Comune intima il divieto a promuovere attività di intrattenimento

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Benevento.  

Il Comune di Benevento ha diffidato la ditta che gestisce in concessione il Parco De Mita a non intraprendere nessun'altra attività che non rientri in quella ordinaria (apertura, chiusura e mera manutenzione del verde), intimando dunque il divieto a promuovere attività di intrattenimento.

Il provvedimento del Servizio Patrimonio alla luce di un cambiamento della compagine societaria che compromette il rispetto dell'articolo 2 del bando concessorio.
 

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