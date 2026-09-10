Il dato della prevendita, ultimo giorno per la sfida col Verona 925 tagliandi venduti, che vanno sommati ai 4,845 abbonamenti

E' stata toccata quasi quota mille tagliandi venduti alle 19,05 del giovedì che prelude alla sfida contro la corazzata Hellas Verona. I biglietti venduti in questa vigilia sono 925, di cui 721 da parte dei tifosi del Benevento e 204 di quelli ospiti del Verona. Per i supporters giallorossi c'è ancora tutto il venerdì per rimpinguare la scorta di tagliandi e dunque di presenze allo stadio Vigorito. Facciamo un po' il totale: i 925 biglietti venduti vanno infatti sommati agli abbonati che sono 4.845. Dunque siamo a quota 5.770. Appare possibile arrivare e superare quota seimila, anche in considerazione della temperatura che viene data in discesa da parte del meteo. In una giornata è possibile arrivare ad unq auota maggiore di presenti al Vigorito in quella che è una delle sfide più attese della stagione contro l'ex trainer giallorosso Marco Baroni.