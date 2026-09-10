Rogo di Airola, assessora all’Agricoltura Serluca: "La Regione in prima linea" Per proteggere i territori agricoli colpiti

«Ho fortemente voluto questo incontro per essere vicina al mondo agricolo dell’area interessata dal rogo di Airola e per ascoltare direttamente le esigenze di chi vive e lavora quotidianamente in questi territori». Con queste parole l’assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, ha aperto l’incontro ieri pomeriggio nell’aula consiliare del Comune di Moiano, dedicato alle conseguenze dell’incendio che lo scorso 31 agosto ha interessato un impianto di rifiuti ad Airola.

All’incontro hanno partecipato, oltra al sindaco di Moiano Giacomo Buonanno, i consiglieri regionali Pellegrino Mastella e Pietro Smarrazzo, il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, i sindaci dei territori interessati, le organizzazioni di categoria, tecnici di ARPAC e ASL e numerosi cittadini.

Nel corso della riunione, i tecnici hanno illustrato i dati ambientali attualmente disponibili e le attività di monitoraggio in corso nelle zone interessate dal rogo.

Al centro del dibattito, le possibili ricadute dell’emergenza ambientale sulle attività agricole e zootecniche dell’area.

«Attenderemo che il quadro tecnico sia completo prima di dare indicazioni definitive. Servono prudenza, responsabilità e risposte fondate sui dati. Come noto, i rilievi già effettuati dall’ARPAC sull’aria hanno riscontrato un solo sforamento dei limiti consentiti, mentre sono in fase di svolgimento i campionamenti da parte della Asl, che è competente per il controllo dei prodotti agricoli; i campioni saranno poi analizzati dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, che fornirà le risposte di merito. Il nuovo status quo rappresenta il punto da cui partire per definire insieme un percorso che restituisca serenità a chi lavora ogni giorno sui territori, apportando ricchezza e garantendo la conservazione di un patrimonio agricolo unico», ha sottolineato l’assessora Serluca.

«Agli agricoltori oggi ho voluto dire prima di tutto che non sono soli. Come Regione Campania siamo pronti, insieme ai Comuni e alle organizzazioni agricole, a mettere in campo tutto ciò che sarà possibile e necessario. L’obiettivo è costruire a breve un pacchetto di aiuti e una programmazione di interventi specifici, calibrati sulle esigenze che emergeranno dal quadro tecnico rilevato».

Nel corso dell’incontro sono state evidenziate diverse priorità, a partire dall’immediata bonifica dei siti interessati e dallo smaltimento dei rifiuti coinvolti nell’incendio del 31 agosto. Tra le richieste avanzate dai territori anche l’attivazione di un monitoraggio sanitario e veterinario-epidemiologico, con un’attenzione di lungo periodo alle aree interessate e al cono di ricaduta.

«La Regione continuerà a seguire la situazione passo dopo passo, mantenendo un confronto costante con il territorio, con i Comuni, e con le organizzazioni agricole. Già dal prossimo incontro, saremo in grado di definire risposte operative basate sui dati verificati, per arrivare al superamento dell’emergenza con tempestività», ha concluso l’assessora Serluca.

