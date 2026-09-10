Oltre 200mila euro in contanti e preziosi nella Porsche, beccati due beneventani Benevento. Sono stati denunciati dalla polizia stradale di Bologna

Li hanno fermati mentre viaggiavano in direzione Sud, scovando 210mila uro in contanti e numerosi oggetti d'oro. Nel mirino della polizia stradale di Bologna sono finiti due beneventani già noti alle forze dell'ordine: un 29enne ed un 42eenne.

Secondo una prima ricostruzione, erano a bordo di un'auto di grossa cilindrata, a quanto pare una Porsche, con la quale stavano probabilmente tornando a casa. Una marcia interrotta dagli agenti che hanno bloccato il veicolo per un controllo che ha permesso di rinvenire, sistemati in una borsa custodita nel portabagagli, la somma di 210mila e un bel po' di preziosi di cui gli interessati, a detta degli inquirenti, non sono stati in grado di giustificare il possesso. Sono stati sequestrati al pari del denaro, per i due beneventani è scattata la denuncia per una ipotesi di ricettazione in concorso. Sono difesi dall'avvocato Fabio Ficedolo.