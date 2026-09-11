Dugenta: inaugurato parcheggio e locali mensa Nuovi servizi per il centro sannita

Nel giorno della prima campanella, una giornata di festa per la comunità scolastica È stata una mattinata di festa e di entusiasmo quella di ieri, 10 settembre, a Dugenta, dove, in occasione della prima campanella dell’anno scolastico 2026/2027, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo parcheggio a servizio del plesso scolastico e dei nuovi locali destinati alla mensa. A rendere particolarmente significativa la giornata sono stati soprattutto gli alunni e le loro famiglie, veri protagonisti e primi fruitori dei nuovi spazi, che hanno partecipato con entusiasmo a questo importante momento di condivisione all’avvio del nuovo anno scolastico. Tra loro, una presenza particolarmente significativa è stata quella del Sindaco Junior di Dugenta, espressione dei giovani cittadini e della comunità scolastica, che ha preso parte alla cerimonia portando la voce e lo sguardo dei ragazzi in una giornata dedicata innanzitutto a loro. Il nuovo parcheggio, pensato per migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’area scolastica, può ospitare fino a 96 autovetture e comprende una grande isola pedonale, progettata per consentire agli studenti di raggiungere le auto in condizioni di maggiore sicurezza, attraverso percorsi più protetti rispetto alla viabilità veicolare. Particolare attenzione è stata riservata anche alla nuova mensa scolastica, con locali dimensionati in relazione al numero degli alunni e dotati di cucina, impianto di climatizzazione e sistemi finalizzati al risparmio energetico. Spazi più funzionali e confortevoli che saranno quotidianamente vissuti dagli studenti e che contribuiscono a rendere più adeguati i servizi offerti alla comunità scolastica. Alla cerimonia erano presenti il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il Vice Presidente Alfonso Ciervo, la Dirigente scolastica Rosalia Manasseri, il Parroco don Giuseppe Oropallo, i Carabinieri della locale Stazione, la Polizia Locale e l’Amministrazione comunale. Accanto alle autorità e ai rappresentanti delle istituzioni, la presenza degli alunni, delle famiglie e del Sindaco Junior ha dato alla giornata un significato ancora più forte, trasformando l’inaugurazione in un momento autenticamente partecipato. L’entusiasmo dei ragazzi, la curiosità di scoprire i nuovi spazi e la presenza delle famiglie hanno fatto da cornice all'avvio del nuovo anno scolastico. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Clemente Di Cerbo, che ha accolto gli ospiti e la comunità scolastica, sottolineando il valore degli interventi realizzati e l’importanza di continuare a investire nella scuola e negli spazi destinati ai giovani. La giornata si è conclusa nel segno dell’entusiasmo e della partecipazione, con i nuovi spazi finalmente aperti alla comunità scolastica. Un parcheggio più sicuro, una mensa più funzionale e una scuola pronta ad accogliere i suoi studenti con servizi rinnovati, pensati innanzitutto per loro e per le loro famiglie, veri destinatari di questo importante percorso. L’inaugurazione ha così accompagnato l’inizio delle attività didattiche, con lo sguardo rivolto al futuro e con la consapevolezza che investire nella scuola significa investire nella crescita dell’intera comunità di Dugenta.

