Prima spray al peperoncino, poi colpito alla testa con mazza baseball: è grave Montesarchio. Episodio di violenza, un 31enne in prognosi riservata

L'hanno picchiato a più non posso, anche con una mazza da baseball. Ancora un inquietante e preoccupante episodio di violenza nella nostra provincia. Stavolta è accduto a Montesarchio, dinanzi ad un bar, dove, secondo una pruma ricostruzione, è scoppiata una lite tra alcuni cittadini stranieri, probabilmente di nazionalità egiziana, ed un 31enne del posto.

Dalle parole si è passati in un attimo alle botte: il 31enne sarebbe stato dapprima centrato al volto dallo spruzzo di uno spray al peperoncino, quindi colpito alla testa con una mazza da baseball. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono acorsi il 118 ed i carabinieri. Soccorso, il 31enne è stato trasportato in codice rosso al San Pio, dove i medici si sono riservati la prognosi per le lesioni craniche subite.

Avviate le indagini, attenzione puntata, in particolare, su una delle persone fermate dai militari. Il 31enne è assistito dall'avvocato Mario Cecere.