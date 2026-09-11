A Benevento il congresso dell'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiana “La Chirurgia Gastrointestinale oggi: Innovazione e mininvasivita"

Oggi a Benevento, nella splendida cornice dell’Auditorium di Sant’Agostino dell’Unisannio, si è tenuto il congresso regionale dell’ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiana) organizzato dal Direttore della UOC di Chirurgia Generale Oncologia dell’AO San Pio Mario Annecchiarico e con il patrocinio dell’AO San Pio, della Università’ del Sannio e dell’Ordine dei Medici di Benevento, dal titolo “La Chirurgia Gastrointestinale oggi: Innovazione e mininvasivita’”. L’evento ha visto la partecipazione dei maggiori esponenti della chirurgia Campana che ha visto il momento clou nella lettura magistrale del Prof Francesco Corcione che ha parlato di come la chirurgia mininvasiva si sia evoluta negli ultimi 30 anni e delle sue evoluzioni future. Un importante evento scientifico per Benevento e il Sannio.