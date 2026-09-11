Primavera, il Benevento sfida il Pescara in trasferta

Seconda giornata di campionato per i giallorossi allenati da Panarelli

primavera il benevento sfida il pescara in trasferta
Benevento.  

Dopo la vittoria conquistata all'Avellola contro il Frosinone, la Primavera del Benevento domani sarà di scena sul campo del Pescara. La formazione abruzzese ha perso all'esordio in campionato contro il Palermo, con il risultato finale che è stato di 3-1 in favore dei rosanero. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11:30. 

Primavera 2, il programma della seconda giornata 

Bari-Ascoli
Cosenza-Avellino
Frosinone-Pisa
Latina-Salernitana
Napoli-Catanzaro
Perugia-Monopoli
Pescara-Benevento
Spezia-Palermo

Primavera 2, la classifica 

Bari 3
Monopoli 3
Benevento 3
Avellino 3
Palermo 3
Catanzaro 3
Perugia 3
Ascoli 1
Spezia 1
Pisa 0
Napoli 0
Pescara 0
Latina 0
Frosinone 0
Cosenza 0
Salernitana 0

Benevento, i convocati di Panarelli 

Portieri:  Mandato, Rosa, Sessa.
Difensori: Kwete, Scarpitella, Manuzzi, Formicola, D'Ambrosio, Jerradi, Liguori.
Centrocampisti: Paolini, Del Gaudio, Donatiello, Grilli, Viscovo, Pirozzi.
Attaccanti:  Soprano, Giugliano, Lo Russo, De Benedetto, Amico, Pacifico, Coltorti.

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