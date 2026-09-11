Primavera, il Benevento sfida il Pescara in trasferta Seconda giornata di campionato per i giallorossi allenati da Panarelli

Dopo la vittoria conquistata all'Avellola contro il Frosinone, la Primavera del Benevento domani sarà di scena sul campo del Pescara. La formazione abruzzese ha perso all'esordio in campionato contro il Palermo, con il risultato finale che è stato di 3-1 in favore dei rosanero. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11:30.

Primavera 2, il programma della seconda giornata

Bari-Ascoli

Cosenza-Avellino

Frosinone-Pisa

Latina-Salernitana

Napoli-Catanzaro

Perugia-Monopoli

Pescara-Benevento

Spezia-Palermo

Primavera 2, la classifica

Bari 3

Monopoli 3

Benevento 3

Avellino 3

Palermo 3

Catanzaro 3

Perugia 3

Ascoli 1

Spezia 1

Pisa 0

Napoli 0

Pescara 0

Latina 0

Frosinone 0

Cosenza 0

Salernitana 0

Benevento, i convocati di Panarelli

Portieri: Mandato, Rosa, Sessa.

Difensori: Kwete, Scarpitella, Manuzzi, Formicola, D'Ambrosio, Jerradi, Liguori.

Centrocampisti: Paolini, Del Gaudio, Donatiello, Grilli, Viscovo, Pirozzi.

Attaccanti: Soprano, Giugliano, Lo Russo, De Benedetto, Amico, Pacifico, Coltorti.