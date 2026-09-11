Primavera, il Benevento sfida il Pescara in trasferta

Dopo la vittoria conquistata all'Avellola contro il Frosinone, la Primavera del Benevento domani sarà di scena sul campo del Pescara. La formazione abruzzese ha perso all'esordio in campionato contro il Palermo, con il risultato finale che è stato di 3-1 in favore dei rosanero. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11:30.
Primavera 2, il programma della seconda giornata
Bari-Ascoli
Cosenza-Avellino
Frosinone-Pisa
Latina-Salernitana
Napoli-Catanzaro
Perugia-Monopoli
Pescara-Benevento
Spezia-Palermo
Primavera 2, la classifica
Bari 3
Monopoli 3
Benevento 3
Avellino 3
Palermo 3
Catanzaro 3
Perugia 3
Ascoli 1
Spezia 1
Pisa 0
Napoli 0
Pescara 0
Latina 0
Frosinone 0
Cosenza 0
Salernitana 0
Benevento, i convocati di Panarelli
Portieri: Mandato, Rosa, Sessa.
Difensori: Kwete, Scarpitella, Manuzzi, Formicola, D'Ambrosio, Jerradi, Liguori.
Centrocampisti: Paolini, Del Gaudio, Donatiello, Grilli, Viscovo, Pirozzi.
Attaccanti: Soprano, Giugliano, Lo Russo, De Benedetto, Amico, Pacifico, Coltorti.