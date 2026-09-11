Trasporto pubblico locale. La Filt Cgil tuona contro la 'Trotta' sulle spettanze Anzalone: "Sottratte risorse con la scusa di un presunto mancato preavviso. Andremo fino in fondo"

La Filt Cgil di Avellino e Benevento, con il Segretario Giuseppe Anzalone, denuncia con forza il comportamento “inaccettabile di Trotta Bus nei confronti degli ex dipendenti, ai quali sono state sottratte risorse con la scusa di un presunto mancato preavviso, privo di qualsiasi fondamento.

Come organizzazione sindacale, insieme all’Ufficio Vertenze e Legale della Cgil, abbiamo già inviato nei giorni scorsi una diffida e una messa in mora, alla quale l’azienda non ha risposto. Un silenzio che conferma un atteggiamento arrogante e irrispettoso verso chi ha garantito per anni il servizio pubblico.

Per noi – ha rimarcato Anzalone - questa vicenda non finirà a 'tarallucci e vino': andremo avanti con una richiesta ispettiva e con segnalazioni agli enti competenti, fino ad arrivare alle azioni giudiziarie”.

Al centro dell anota della Filt Cgil le spettanze ancora non erogate del tutto ai dipendenti dalla Tratta' che fino al 31 luglio ha gestito il trasporto pubblico locale a Benevento, ora passato in via emergenziale all'Air.

“Le istituzioni devono intervenire con decisione nei confronti di un’azienda che ha beneficiato di risorse pubbliche, gestendo il servizio di sosta, parcheggio e TPL cittadino, e che oggi scarica sui lavoratori le proprie responsabilità.

La Filt Cgil continuerà la battaglia fino a quando ogni dipendente non avrà ottenuto ciò che gli spetta, né più né meno”.