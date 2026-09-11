Comune di Benevento. Trasporto scolastico, c'è l'avviso per le iscrizioni Per gli alunni della scuola dell’obbligo (scuola primaria e secondaria di primo grado)

Il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino rende noto che dal 16 settembre al 1°ottobre 2026 sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico che avrà inizio martedì 6 ottobre.

Il Servizio di Trasporto Scolastico è destinato agli alunni della scuola dell’obbligo (scuola primaria e secondaria di primo grado) residenti in aree esterne all’aggregato urbano e non servite da mezzi pubblici. L’iscrizione, la prenotazione, il pagamento e tutte le comunicazioni relative al servizio dovranno avvenire esclusivamente online, attraverso il sito istituzionale del Comune di Benevento, nella sezione Servizi → Educazione e Formazione → Trasporto Scolastico L’accesso alla compilazione della domanda sarà possibile unicamente tramite SPID, cliccando sul pulsante “Accedi al Servizio” nell’area tematica dedicata.

E’ obbligatorio allegare all’istanza la Dichiarazione ISEE 2026 in corso di validità (scadenza 31/12/2026). È obbligatorio allegare all’istanza la Dichiarazione ISEE 2026 in corso di validità (scadenza 31 dicembre 2026). L'avviso integrale è consultabile al seguente link https://albo.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=79268

