Sosta a Benevento: Mastella "torneranno gli abbonamenti" Domani incontro sui parcheggi con le organizzazioni del commercio

L'amministrazione valuta la reintroduzione degli abbonamenti per la sosta su strada. Una misura che potrebbe rappresentare una prima risposta alle proteste e alle difficoltà generate dal nuovo sistema di sosta affidato alla Bemobi.

Il tema potrebbe essere affrontato anche nell'incontro, in programma domani pomeriggio, convocato dal sindaco Clemente Mastella con le organizzazioni cittadine del commercio, chiamate a confrontarsi sulle novità introdotte e sulle esigenze delle attività produttive.



«Lunedì ho convocato i commercianti per tenere conto di alcune loro esigenze – ha spiegato Mastella –. Alcune saranno trattabili e verremo incontro, altre invece no».

Il sindaco difende, al tempo stesso, la scelta di introdurre il pagamento della sosta e l'investimento sostenuto dalla nuova società. «È ovvio che la Bemobi ha investito, perché prima non pagava nessuno. Oggi si paga ed è giusto che si paghi, perché altrimenti non si può portare avanti».

Mastella ha ricordato che la società che si è aggiudicata la gara avrebbe investito “5 milioni di euro”, sottolineando quindi la necessità di consentire al gestore di recuperare l'investimento effettuato.



Ma, mentre Palazzo Mosti ribadisce la necessità di una sosta a pagamento, prende forma l'ipotesi di una soluzione più sostenibile per chi utilizza quotidianamente gli stalli blu: l'abbonamento mensile da 25 euro per la zona B.

Una misura che potrebbe incidere soprattutto sulle esigenze di residenti, lavoratori e commercianti, alle prese con il nuovo assetto della sosta e con costi che, senza una formula di abbonamento, rischiano di pesare quotidianamente.

Il sindaco ammette che la fase di avvio non è stata semplice e chiede un periodo di assestamento.

«Faremo anche gli abbonamenti che all'inizio non erano previsti – ha detto Mastella –. Dovremmo un po' tutelarci tutti, un minimo di pazienza iniziale, perché c'è stato un passaggio traumatico».