Agricoltura, Errico: Monitoraggio costante e confronto per sostenere le aziende Il consigliere regionale sulle difficoltà per gli agricoltori della Valle Caudina dopo il rogo

“Agli agricoltori della Valle Caudina va tutta la mia vicinanza. Le difficoltà che stanno emergendo in queste settimane impongono attenzione, responsabilità e interventi concreti a tutela di un comparto fondamentale per l’economia e l’identità dei nostri territori”. Lo dichiara il consigliere regionale Fernando Errico, componente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, intervenendo sulle criticità che interessano il settore agricolo, con particolare riferimento alle produzioni ortofrutticole e al comparto zootecnico, anche alla luce delle possibili ripercussioni legate all’incendio di Airola. “L’assessorato regionale all’Agricoltura – sottolinea Errico – sta portando avanti un’attività di monitoraggio del territorio, insieme agli altri enti coinvolti. È un lavoro necessario che deve essere accompagnato da un confronto diretto con le associazioni di categoria, così da raccogliere le segnalazioni degli operatori, comprendere la portata delle difficoltà e verificare eventuali conseguenze sulle attività produttive”. Per Errico è quindi necessario procedere a una valutazione puntuale degli effetti che la situazione potrebbe determinare sul settore agricolo, con particolare attenzione alle aziende che dovessero registrare ripercussioni economiche e produttive. “Come componente della Commissione Agricoltura – annuncia Errico – chiederò al presidente di avviare con urgenza un ciclo di audizioni, coinvolgendo le associazioni di categoria, gli operatori del settore e gli enti interessati. È necessario aprire un confronto serio e costruttivo, che consenta di acquisire dati e segnalazioni direttamente dai territori, valutare con precisione le eventuali criticità e individuare le risposte più adeguate. Ritengo che la Commissione debba svolgere fino in fondo il proprio ruolo di ascolto e di raccordo tra il mondo agricolo e le istituzioni”. “Occorre verificare la possibilità di mettere in campo interventi regionali – continua – non solo di natura economica, ma anche organizzativa e di supporto alle realtà maggiormente interessate. Le eventuali misure dovranno naturalmente essere individuate nel rispetto della normativa nazionale ed europea, ma l’obiettivo deve essere quello di offrire un sostegno concreto a chi si trova ad affrontare una fase di particolare difficoltà”. “Nel settore ortofrutticolo e nelle attività zootecniche – aggiunge Errico – gli operatori devono già sostenere costi elevati per manodopera, carburante, concimi, trattamenti e gestione delle aziende. È quindi necessario prestare la massima attenzione all’andamento dei ricavi e alle condizioni di mercato, evitando che ulteriori criticità possano compromettere la sostenibilità economica delle attività”. “Ritengo indispensabile rafforzare la collaborazione tra istituzioni e rappresentanze del mondo agricolo. Solo attraverso un’analisi condivisa e un monitoraggio puntuale sarà possibile individuare le criticità, quantificare eventuali impatti sulle aziende e valutare tempestivamente le soluzioni più adeguate. Il nostro impegno – conclude Errico – deve essere quello di accompagnare gli agricoltori in questa fase, tutelando il reddito, la continuità produttiva e il futuro delle comunità rurali”.

