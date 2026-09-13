Padre Ibrahim a Pietrelcina il 23 settembre per ricevere cittadinanza onoraria L'annuncio del sindaco Salvatore Mazzone

“Il 23 settembre entrerà ufficialmente nella nostra grande famiglia Padre Ibrahim, un fratello che incarna i valori più alti dell'umanità e della carità cristiana, unendo idealmente la culla di San Pio ai luoghi santi di Gesù”.

Così il Sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone annuncia la data del conferimento della cittadinanza onoraria a Padre Ibrahim che avverrà nel giorno dell’anniversario della morte di San Pio.

“In uno dei giorni più solenni e cari al nostro cuore, il 23 settembre, Pietrelcina – dice il primo cittadino - vivrà un momento di portata storica. A fine giugno, il consiglio comunale ha deliberato all'unanimità la cittadinanza onoraria a Padre Ibrahim, che ha confermato la sua presenza a Pietrelcina per la cerimonia ufficiale di conferimento. Con questo atto solenne, fortemente voluto dalla nostra amministrazione - continua Mazzone - vogliamo, prima di tutto, ringraziare colui che è stato il ponte del gemellaggio tra Pietrelcina e Betlemme”.

“Padre Ibrahim è un uomo di fede incrollabile, un costruttore di pace e un instancabile difensore del dialogo e della speranza nelle terre martoriate del Medio Oriente”, conclude Mazzone invitando i devoti “a partecipare a questo evento storico per la comunità di Pietrelcina”.