Trasporti: a Benevento 500 corse al giorno, più servizi per riapertura scuole Potenziamento dei servizi scolastici legati alla riapertura degli istuti

Con la ripresa delle attività didattiche, prevista da domani, martedì 15 settembre, anche a Benevento entra nel vivo il nuovo piano “a scuole aperte” di AIR Campania. L’azienda regionale di trasporto pubblico locale ha predisposto un programma che, a livello regionale, prevede circa 4.200 corse giornaliere, oltre 1.500 delle quali dedicate agli studenti.

Nel capoluogo sannita il servizio assume una particolare rilevanza anche alla luce del nuovo assetto del trasporto pubblico urbano: dal 1° agosto, infatti, AIR Campania gestisce anche la mobilità cittadina. Il piano di esercizio predisposto in collaborazione con il Comune di Benevento prevede500 corse giornaliere, con un potenziamento dei servizi scolastici per far fronte all’aumento della domanda legato alla riapertura degli istituti.

A essere rafforzati sono anche i collegamenti extraurbani lungo le principali direttrici che dai comuni delle aree interne conducono verso le scuole del capoluogo. L’obiettivo è garantire una maggiore corrispondenza tra gli orari delle corse e quelli di ingresso e uscita degli studenti, tenendo conto delle esigenze segnalate dagli enti e dai diversi territori.

«L’avvio dell’anno scolastico rappresenta uno dei periodi di maggiore impegno per il trasporto pubblico locale», ha dichiarato l’amministratore unico di AIR Campania, Anthony Acconcia. «Abbiamo lavorato in sinergia con la Regione e di concerto con il vicepresidente con delega ai Trasporti, Mario Casillo, per adeguare, su scala regionale, i servizi alle esigenze dei territori, dei lavoratori, del personale docente e degli studenti, con l’obiettivo di assicurare un servizio quanto più possibile vicino ai cittadini».

Il quadro regionale

Il piano predisposto da AIR Campania interessa complessivamente tutti i bacini serviti dall’azienda. In provincia di Avellino sono previste oltre 600 corse giornaliere verso il capoluogo e i principali poli scolastici, oltre ai servizi navetta dall’autostazione di via Fariello. Potenziamenti sono previsti anche nell’hinterland e nelle aree interne, in particolare a Lioni, Montella e Sant’Angelo dei Lombardi.

Confermati inoltre i collegamenti con le Università di Benevento, Caserta e Fisciano, con ulteriori rafforzamenti attesi dalla fine di settembre, quando entreranno nel vivo le attività dei corsi universitari.

A Caserta il piano prevede 350 corse giornaliere, con fermate dedicate in prossimità delle scuole e delle sedi universitarie. Nell’area metropolitana di Napoli sono 80 le corse quotidiane dedicate a scuole e università, mentre nel bacino di Salerno sono 60, con collegamenti per il campus di Fisciano-Lancusi e per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.

Restano inoltre attivi i principali collegamenti extraregionali, tra cui le direttrici Avellino-Caianello-Roma, Napoli-Campobasso, Napoli-Avellino-Foggia e Salerno-Avellino-Benevento-Campobasso.

Attenzione al traffico nei primi giorni

La fase di avvio dell’anno scolastico sarà accompagnata da un monitoraggio costante della viabilità. Il ritorno sui banchi, infatti, coincide con un prevedibile aumento del traffico sulle principali arterie cittadine ed extraurbane, con possibili ripercussioni sulla puntualità degli autobus.

«Come negli anni passati, nei primi giorni di apertura delle scuole l’intensificarsi del traffico veicolare potrebbe incidere sulla regolarità del servizio», ha spiegato Serenella Matarazzo, dirigente di Esercizio di AIR Campania. «Per questo monitoreremo costantemente le condizioni della viabilità e, se necessario, interverremo sugli orari di alcune corse, informando tempestivamente gli utenti».

Per Benevento, dunque, l’avvio del nuovo anno scolastico rappresenta anche il primo banco di prova significativo per il sistema di trasporto urbano gestito da AIR Campania, con l’obiettivo di garantire collegamenti più adeguati alle esigenze di studenti, famiglie e lavoratori.