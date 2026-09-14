Passaggio della Campana del Lions Club Benevento Arco Traiano Continuità, servizio e impegno per la comunità

Si è svolta ieri, domenica 13 settembre, la tradizionale cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club Benevento Arco Traiano, appuntamento che segna l’avvio del nuovo anno lionistico e rinnova l’impegno del Club a servizio della comunità, nel segno del motto internazionale We Serve, valore che negli anni ha ispirato e guidato con continuità l’azione del Club.

Nel corso della cerimonia, ospitata presso l’Antum Hotel, è stato celebrato il passaggio di consegne tra la Past President Mariateresa Spina, che ha concluso un biennio 2024-2026 ricco di iniziative, service e risultati significativi per il territorio, e il nuovo Presidente Feliciano Cefalo, chiamato a guidare il Club in un anno che si preannuncia intenso e ricco di progettualità.

All’incontro ha preso parte anche l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Benevento, Carmen Coppola, a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le attività associative e solidali promosse sul territorio. Presenti, inoltre, le autorità lionistiche del Distretto 108Ya: il Governatore Bruno Canetti, il Primo Vicegovernatore Distrettuale Gianfranco Ucci, il Presidente della V Circoscrizione Gianluca Tomaciello e il Presidente di Zona 11 Manlio Marotti. Nei loro interventi è stato sottolineato il valore del servizio lionistico come strumento concreto di partecipazione, solidarietà e vicinanza ai bisogni della comunità.

Il Direttivo del Lions Club Benevento Arco Traiano, che collaborerà con il Presidente Feliciano Cefalo nel nuovo anno lionistico, è così composto: Primo Vicepresidente Salvatore Campanile; Secondo Vicepresidente Michelangelo Calandro; Presidente del Comitato Soci Manlio Marotti; Segretario Katia Pasca; Tesoriere Gioacchino Scarano; Cerimoniere Jole Scarano; Censore Angelo Molinaro; Coordinatore LCIF Guido Tortorella; Leader Club Cuccioli Milena Mazzarella; Presidente Comitato MKTG Luca Romano; Presidente Comitato ICT Biagio Cefalo; Lions Guida Angelo Falde.

Particolare emozione ha accompagnato anche il Passaggio della Campana del Club Cuccioli del Lions Club Benevento Arco Traiano, con il passaggio di consegne dal Past President Sergio Marotti alla nuova Presidente Marta Romano. Un momento simbolico e significativo, dedicato ai più piccoli e ai valori dell’amicizia, della solidarietà e della crescita condivisa.

Il Direttivo del Club Cuccioli, presente alla cerimonia, è composto dal Past President Sergio Marotti; dalla Presidente Marta Romano; dalla Primo Vicepresidente Ludovica Marotti; dalla Secondo Vicepresidente Elisa Iandolo; dalla Terzo Vicepresidente Lavinia Parente; dalla Segretaria Giada Calandro; dal Tesoriere Maria Paola Iandolo; dal Cerimoniere Ciriaco Francesco Cefalo; dal Presidente del Comitato Service Carmine Molinaro; dal Presidente del Comitato Marketing Antonio Parente.

La giornata si è conclusa in un clima di amicizia e partecipazione, confermando la volontà del Lions Club Benevento Arco Traiano di proseguire il proprio cammino al fianco della città e delle sue realtà sociali, con rinnovato entusiasmo, autentico spirito di servizio e una costante attenzione al We Serve, che rappresenta da sempre il cuore dell’impegno lionistico.