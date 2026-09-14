Polizia di Stato. A Benevento in servizio sei nuovi agenti

Accolti dal Questore Leuci. Impegnati percontrollo del territorio e gestione immigrazione.

polizia di stato a benevento in servizio sei nuovi agenti
Benevento.  

Il Questore di Benevento Giovanni Leuci ha ricevuto questa mattina il nuovo personale assegnato alla Questura di Benevento. Nel dare loro il benvenuto, si è soffermato sull’importanza e sul senso di missione che ogni poliziotto quotidianamente svolge, assicurando il proprio servizio a favore delle comunità e del territorio.

Due poliziotti sono giunti a Benevento al termine del 233simo Corso di Formazione mentre i restanti quattro provengono da altre sedi di servizio.

I rinforzi assegnati alla Questura consentiranno di implementare due settori strategici direttamente connessi alle esigenze di sicurezza dei cittadini, ovvero il controllo del territorio e la gestione dell’immigrazione.

Dal Questore e dai colleghi della Questura di Benevento, i migliori auguri di buon lavoro.

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