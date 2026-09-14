Polizia di Stato. A Benevento in servizio sei nuovi agenti Accolti dal Questore Leuci. Impegnati percontrollo del territorio e gestione immigrazione.

Il Questore di Benevento Giovanni Leuci ha ricevuto questa mattina il nuovo personale assegnato alla Questura di Benevento. Nel dare loro il benvenuto, si è soffermato sull’importanza e sul senso di missione che ogni poliziotto quotidianamente svolge, assicurando il proprio servizio a favore delle comunità e del territorio.

Due poliziotti sono giunti a Benevento al termine del 233simo Corso di Formazione mentre i restanti quattro provengono da altre sedi di servizio.

I rinforzi assegnati alla Questura consentiranno di implementare due settori strategici direttamente connessi alle esigenze di sicurezza dei cittadini, ovvero il controllo del territorio e la gestione dell’immigrazione.

Dal Questore e dai colleghi della Questura di Benevento, i migliori auguri di buon lavoro.