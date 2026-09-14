Fratelli d'Italia: "la sosta a pagamento ha ricadute negative sui commercianti" La soppressione dell'abbonamento su strada una stangata per famiglie e lavoratori

“Forte preoccupazione per la gestione della sosta a pagamento nel centro storico cittadino e per le ricadute che questa sta avendo sul tessuto commerciale”.

La esprime il direttivo del circolo A. Guarra Fratelli d'Italia Benevento che prosegue “Condividiamo l'allarme lanciato in questi giorni da Confesercenti Provinciale del Sannio e da Unimpresa, che hanno evidenziato come il commercio cittadino stia attraversando una fase estremamente difficile, con attività che chiudono, consumi in diminuzione e costi di gestione sempre più elevati.

In tale contesto, riteniamo che le scelte relative alla sosta non possano essere valutate come un mero fatto tecnico, ma come una decisione politica che incide sull'accessibilità, sulla frequentazione e sull'attrattività della nostra città.

Ci preoccupa in particolare che, con il passaggio alla concessione BeMobi, è stata soppressa l'abbonamento su strada da 25 euro al mese una stangata per famiglie e lavoratori.

Una scelta che, senza adeguate forme di concertazione e di trasparenza sui numeri, sul numero degli stalli, sulle tariffe, sugli abbonamenti e sulle agevolazioni, rischia di trasformare un servizio in un mercimonio ingiustificato a danno dei cittadini.

Fratelli d'Italia Benevento si è già espressa in modo negativo su questo impianto e auspica di unire le forze con le associazioni di categoria e con tutti gli operatori economici per contrastare una misura che appare penalizzante e poco equa.

Riteniamo che l'Amministrazione comunale, su un tema così rilevante e destinato ad impegnare la città per molti anni, avrebbe dovuto attivare preventivamente un confronto strutturato con le rappresentanze del commercio.

Prendiamo atto dell'incontro convocato per oggi presso Palazzo Mosti, ma riteniamo che il dialogo non possa limitarsi a una mera illustrazione di decisioni già assunte.

Occorrono ascolto reale, disponibilità a rivedere le scelte più penalizzanti e una maggiore collaborazione con i cittadini e con chi ogni giorno tiene aperte le attività nel centro storico.

Per queste ragioni, Fratelli d'Italia Benevento giudica l'azione di questa Amministrazione scadente e poco collaborativa, lontana dalle esigenze reali della città e incapace di costruire un percorso condiviso per il rilancio del centro.

Il rilancio del centro storico passa per la sua accessibilità, non per un aggravio di costi su famiglie e imprese”.