Rifacimento manto stradale: ecco le zone interessate Divieti di sosta e fermata per consentire i lavori

Dalle ore 18:00 fino alle ore 01:00 di oggi 14 settembre e domani 15 settembre, su via Porta Rufina vigerà, ambo i lati della carreggiata, il divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento dell’asfalto, mentre mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 settembre, sempre nella medesima fascia oraria 18:00 - 01:00, le limitazioni alla sosta riguarderanno piazza IV Novembre e viale Atlantici (limitatamente al tratto dall'incrocio con via del Sole fino all'incrocio con via Perinetto da Benevento) con attuazione graduale e progressiva ambo i lati contestualmente all'avanzare dei lavori.