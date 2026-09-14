Benevento al centro della ricerca internazionale sul software Per una settimana 300 ricercatori da 36 Paesi per ICSME 2026

Dal 14 al 18 settembre l’Università degli Studi del Sannio ospita la 42ª IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution, uno dei principali appuntamenti mondiali dedicati all’evoluzione e alla manutenzione del software.

Per una settimana Benevento diventa un punto di incontro internazionale per la ricerca sull’evoluzione del software. Dal 14 al 18 settembre 2026, l’Università degli Studi del Sannio ospita la 42nd IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME 2026), una delle più importanti conferenze scientifiche internazionali dedicate allo studio di come il software viene mantenuto, aggiornato, migliorato e trasformato nel tempo.

L’appuntamento porterà in città circa 300 ricercatori e ricercatrici provenienti da 36 Paesi, con la presentazione di circa 150 contributi scientifici. Un’occasione di confronto di alto profilo che metterà in dialogo studiosi e studiose impegnati nello sviluppo di nuove metodologie, tecniche e strumenti per rendere il software sempre più affidabile, sicuro, sostenibile e capace di evolvere insieme alle esigenze della società e delle tecnologie.

La conferenza è organizzata dal prof. Massimiliano Di Penta e dal gruppo di Ingegneria del Software del Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio. La scelta di Benevento come sede dell’edizione 2026 conferma la capacità dell’Ateneo di attrarre appuntamenti scientifici di rilievo internazionale e di creare occasioni di incontro tra ricerca, innovazione e comunità accademica globale.

ICSME è inoltre una delle conferenze di ingegneria del software con la più lunga tradizione a livello internazionale. Accanto alla conferenza principale, il programma della settimana prevede due ulteriori conferenze specialistiche, dedicate a temi specifici legati alla manipolazione e alla visualizzazione del codice.