A Benevento si presenta il Festival dei Linguaggi Universali La nuova edizione rafforza il dialogo tra scuola, università e territorio

Note di Classe – Linguaggi Universali APS e Università degli Studi del Sannio presentano la II edizione del Festival dei Linguaggi Universali, dal titolo “Matematica in dialogo: forme, relazioni e linguaggi dell’universo”.

L'appuntamento è per martedì 15 settembre alle 11.00 presso la sede di Note di Classe in via Traiano.

La nuova edizione rafforza il dialogo tra scuola, università e territorio, aprendo per la prima volta gli appuntamenti anche agli studenti universitari e sviluppando un percorso nel quale matematica, scienza, neuroscienze, musica, arte e altri linguaggi entrano in relazione.

Alla conferenza interverranno i rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti promotori e partner del Festival, insieme ad alcuni dei protagonisti della seconda edizione. Sarà l’occasione per presentare il programma, le collaborazioni e le prospettive di sviluppo del Festival.