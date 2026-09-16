Impianti termici: via caricamento dati nel catasto regionale A breve riprenderanno ispezioni per bollino blu

L’Asia ha avviato il caricamento dei dati degli impianti termici censiti sul territorio comunale di Benevento nel catasto regionale della Campania. Un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione del servizio che ha richiesto un articolato percorso tecnico insieme alla configurazione dei flussi informatici e a una serie di verifiche e test finalizzati alla corretta trasmissione e validazione delle informazioni. Un lavoro portato avanti con il supporto di Oasi Software, fornitore del software gestionale del Catasto Impianti Termici, e grazie alla collaborazione degli uffici regionali del Settore Valorizzazione Economica delle Risorse Energetiche e del Sottosuolo, diretto da Francesca De Falco, e dei tecnici Enea.

L’integrazione con il Cit Campania è il frutto di un’attività cominciata nel 2023, con l’avvio del catasto comunale degli impianti termici, e proseguita negli anni attraverso le attività di censimento, aggiornamento e controllo svolte dall’ufficio Impianti Termici aziendale: oggi il catasto comunale conta 13.005 impianti censiti e 18.020 Rapporti di controllo di efficienza energetica (Rcee) registrati, comprensivi dei rinnovi. Un lavoro che non si esaurisce nella gestione della banca dati, ma che comprende l’affiancamento durante le operazioni di censimento e controllo, informazione e assistenza. Ciò per favorire la regolarizzazione delle posizioni prima dell’eventuale fase ispettiva (allo stato sono state inviate 6.603 comunicazioni ai responsabili di impianti potenzialmente non censiti o con Rcee scaduto). Centrale, in questo percorso, è anche il rapporto con i 152 manutentori e installatori accreditati con l’Asia.

“L’avvio del caricamento dei dati nel Catasto regionale rappresenta un ulteriore passo avanti nel lavoro portato avanti in questi anni – dichiara l’amministratore unico di Asia, Donato Madaro – Disporre di informazioni sempre più complete e aggiornate significa poter rendere più efficaci anche le attività di prevenzione e controllo. Allo stesso tempo vogliamo continuare ad accompagnare cittadini e operatori attraverso l’informazione e l’assistenza, perché la corretta gestione degli impianti termici riguarda direttamente la sicurezza, l’efficienza energetica e la tutela dell’ambiente”.

A breve ripartiranno le ispezioni per verificare che gli impianti termici siano dotati di bollino blu.