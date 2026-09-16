Sicurezza scuole, Mastella: "Benevento da record per efficienza" Con i lavori Pnrr sarà un'eccellenza

"Benevento è da record nazionale per efficienza nei controlli sulla sicurezza nelle scuole. Risulta tra le uniche tre città italiane e l'unica nel Mezzogiorno (le altre due sono al Nord, Pavia e Vercelli) ad aver effettuato un'operazione cruciale come la diagnosi di rischio anti-sismiche sui solai. Inoltre siamo gli unici tra le città a rischio massimo in caso di terremoto ad aver programmato e realizzato interventi di adeguamento anti-sismico", lo scrive il sindaco Mastella a margine della pubblicazione della 26esima edizione di Ecosistema Scuola che passa a setaccio 96 amministrazioni comunali e 7.188 edifici che ogni giorno ospitano 1,27 milioni di studenti. "In una zona ad elevatoi rischio come la nostra abbiamo fatto cose importantissime per la prevenzione e ne faremo ancora altre. Terminate la Torre e la Lucarelli, con i fondi Pnrr, diventeremo un'eccellenza nazionale per la sicurezza anti-sismica nelle scuole. In più siamo ai primi posti anche per gli asili nido. Ne abbiamo costruiti e altri ne metteremo in funzione, perché abbiamo recuperato anche i soldi del Pnrr. Siamo tra quelli che hanno la maggiore presenza di asili nido in rapporto alla popolazione".