A Benevento la serata Internazionale di Osservazione della Luna Domenica dalle 19:00 alle 22:00 presso l’area pedonale antistante la Camera di Commercio

L’Osservatorio Astronomico del Sannio, diretto dall’astronomo Antonio Pepe, organizzerà a Benevento la Serata Internazionale di Osservazione della Luna, che si terrà domenica 20 settembre dalle 19:00 alle 22:00 presso l’area pedonale antistante la Camera di Commercio, in piazza IV Novembre, ove saranno predisposti dei telescopi per permettere ai cittadini l’osservazione dei “mari” e dei crateri dell’affascinante satellite naturale della Terra.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Benevento ed è realizzata in collaborazione con la NASA e con vari istituti scientifici internazionali, tra cui: Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Lunar and Planetary Institute, NASA Goddard Flight Center-Lunar Reconnaissance Orbiter Mission, Planetary Science Institute, Astronomical Society of the Pacific ed è organizzata in quasi tutto il mondo, ove si prevede la partecipazione di milioni di cittadini.

Durante l’evento la Luna si troverà ad una distanza di circa 402000 km dal nostro pianeta.