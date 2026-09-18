Benevento, Floro ne convoca 24 per Carrara Rientra Prisco dalla squalifica, assenti gli infortunati Simonetti, Verdi e Romano

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la quinta giornata di campionato di Serie BKT, Carrarese-Benevento. Sono 24 i giallorossi in partenza per Carrara. Rientra Prisco dalla squalifica, rimangono fuori gli infortunati Simonetti, Verdi e Romano. Oltre ai ragazzi della Primavera (Giugliano, Del Gaudio) che saranno ancora aggregati alla formazione giovanile.



PORTIERI



22 Esposito Manuel

96 Sylla Alioune

26 Vannucchi Gianmarco



DIFENSORI



20 Beruatto Pietro

5 Caldirola Luca

15 Dalle Mura Christian

77 Pierozzi Edoardo

23 Saio Pietro

14 Scognamillo Stefano

17 Sernicola Leonardo

CENTROCAMPISTI



28 Kouan Christian

8 Maita Mattia

16 Mannini Mattia

4 Prisco Antonio

6 Siatounis Antonis

38 Talia Angelo



ATTACCANTI



10 Cherubini Luigi

11 Lamesta Davide

30 Logan Gaspar

32 Mignani Guglielmo

29 Okereke David

9 Salvemini Francesco

21 Schimmenti Emanuele

93 Tumminello Marco