Benevento, Floro ne convoca 24 per Carrara

Rientra Prisco dalla squalifica, assenti gli infortunati Simonetti, Verdi e Romano

benevento floro ne convoca 24 per carrara
Benevento.  

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la quinta giornata di campionato di Serie BKT, Carrarese-Benevento. Sono 24 i giallorossi in partenza per Carrara. Rientra Prisco dalla squalifica, rimangono fuori gli infortunati Simonetti, Verdi e Romano. Oltre ai ragazzi della Primavera (Giugliano, Del Gaudio) che saranno ancora aggregati alla formazione giovanile. 

PORTIERI

22 Esposito Manuel
96 Sylla Alioune
26 Vannucchi Gianmarco

DIFENSORI

20 Beruatto Pietro
  5 Caldirola Luca
15 Dalle Mura Christian
77 Pierozzi Edoardo
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
17 Sernicola Leonardo

CENTROCAMPISTI

28 Kouan Christian
  8 Maita Mattia
16 Mannini Mattia
  4 Prisco Antonio
  6 Siatounis Antonis
38 Talia Angelo

ATTACCANTI

10 Cherubini Luigi
11 Lamesta Davide
30 Logan Gaspar
32 Mignani Guglielmo
29 Okereke David
  9 Salvemini Francesco
21 Schimmenti Emanuele
93 Tumminello Marco 

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