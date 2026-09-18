Unisannio: torna la notte della ricerca Il 25 settembre scienza, cultura e spettacolo nel cuore di Benevento

Il 25 settembre, dalle ore 19:00 alle 22:00, torna La Notte della Ricerca UNISANNIO, l’appuntamento dedicato alla scoperta, alla curiosità e all’incontro diretto con il mondo della ricerca. Quest’anno l’evento avrà come sede principale Palazzo San Domenico e coinvolgerà anche l’Hortus Conclusus, grazie alla collaborazione del Comune di Benevento. Due luoghi simbolici della città si trasformeranno così in spazi aperti alla conoscenza, nei quali ricercatrici e ricercatori dell’Università del Sannio presenteranno al pubblico progetti, esperimenti e applicazioni capaci di raccontare, in modo semplice e coinvolgente, come la ricerca contribuisca a comprendere il presente e a costruire il futuro.

Il percorso partirà da Corso Garibaldi dove i visitatori saranno accompagnati verso Piazza Guerrazzi per entrare nel Chiostro di Palazzo San Domenico e immergersi nelle scienze della vita, della botanica, della genetica, della microbiologia, della chimica, della salute e dell’alimentazione, con esperienze pensate per far avvicinare le famiglie ed in particolare i bambini al mondo della ricerca. Esperimenti, giochi interattivi, osservazioni e attività pratiche permetteranno di comprendere meglio il funzionamento degli organismi viventi, il ruolo delle piante, i meccanismi dell’ereditarietà e le possibili applicazioni scientifiche per la tutela dell’ambiente e della salute.

Tra le esperienze proposte troverà spazio anche il Bike Trials, con una dimostrazione che permetterà di scoprire come forze, equilibrio, movimento e tecnica dell’atleta possano essere analizzati attraverso una bicicletta dotata di sensori e trasformati in dati utili allo studio della biomeccanica.

Altri spazi saranno dedicati alla conoscenza e alla protezione del territorio. I visitatori potranno scoprire come si studiano le risorse naturali e i rischi geologici, come vengono monitorati edifici, ponti e infrastrutture e in che modo i sensori e le tecnologie digitali possano contribuire alla sicurezza delle città.

Saranno presentate anche soluzioni innovative per la sostenibilità energetica, l’impiego delle fonti rinnovabili, il monitoraggio ambientale e la gestione intelligente del verde urbano e dei servizi cittadini. La tecnologia sarà una delle grandi protagoniste della serata. Robot mobili, veicoli autonomi, sistemi per l’Internet delle cose, dispositivi intelligenti, scanner e stampanti 3D offriranno uno sguardo concreto sull’innovazione sviluppata nei laboratori universitari. Il pubblico potrà conoscere applicazioni legate alle città intelligenti, alla biomedicina, allo sport, alla localizzazione di oggetti, alla prototipazione di dispositivi.

Non mancheranno approfondimenti dedicati alle nuove frontiere dell’energia, tra cui la fusione nucleare, e dimostrazioni capaci di raccontare con immediatezza principi e curiosità della fisica.

La ricerca sarà presentata anche nelle sue connessioni con la cultura, l’economia e la società. Alcuni percorsi inviteranno i partecipanti a sperimentare il valore della statistica, dello storytelling, della progettazione e della creatività applicata alla nascita di nuove idee imprenditoriali. Sarà possibile comprendere come la cultura possa trasformarsi in occasione di sviluppo e come l’università possa costruire ponti tra sapere, imprese, istituzioni e comunità locali. La serata coinvolgerà anche l’Hortus Conclusus, dove la ricerca dialogherà con il teatro, la letteratura, la musica e la natura. Nel suggestivo giardino beneventano si svolgeranno brevi rappresentazioni teatrali e letture curate dalle ragazze e dai ragazzi del Centro Universitario Teatrale. Gli interventi saranno accompagnati dalle musiche degli allievi del Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento, creando un percorso nel quale parole, suoni e conoscenza scientifica potranno incontrarsi.

Completerà il programma l’attività del G.A.B. Gruppo Astrofili Beneventani, che guiderà il pubblico nell’osservazione di Saturno.

La serata vedrà inoltre la partecipazione di Questura di Benevento, ASIA Benevento, LILT e DR Automobiles, che contribuiranno al programma con attività e iniziative dedicate ai temi della sostenibilità, della salute e dell’innovazione.

La Notte della Ricerca UNISANNIO sarà dunque una serata da vivere, non soltanto da osservare: un viaggio tra esperimenti, innovazioni, racconti, spettacoli e incontri con le persone che fanno ricerca. Un’occasione per avvicinarsi all’università, condividere domande e idee e scoprire che la scienza non è qualcosa di lontano, ma uno strumento fondamentale per interpretare la realtà e migliorare il futuro.