Al Teatro Romano va in scena La Traviata L'appuntamento per domenica 27 settembre 2026 alle ore 20.30

Si terrà il 24 settembre 2026, alle ore 10.30, presso Palazzo Paolo V, la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione di “Lirica al Teatro Romano”, rassegna dedicata alla grande opera nella cornice del Teatro Romano.

L’incontro sarà l’occasione per presentare il programma, i protagonisti, i contenuti artistici e gli aspetti organizzativi dell’appuntamento previsto per domenica 27 settembre 2026 alle ore 20.30, quando andrà in scena “La Traviata” di Giuseppe Verdi.

La nuova edizione della rassegna è inserita nelle iniziative dedicate al 125° anniversario della dipartita di Giuseppe Verdi, ricorrenza che cade nel 2026. La direzione artistica è affidata a Ferdinando Creta; sul podio ci sarà Veaceslav Quadrini Ceaicovschi, maestro direttore e concertatore, mentre la regia sarà curata da Alessio Rizzitiello.

La produzione coinvolgerà l’Orchestra Internazionale della Campania, il Coro G. Verdi di Roma, il Coro Opera Festival Bitonto e il Balletto Cotroneo Danza, con coreografie di Saveria Cotroneo.