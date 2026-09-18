Colpi dei ladri in tre attività: auto rubata contro un muro, sequestrata Due furti falliti e uno andato a segno tra via delle Puglie, via Avellino e via Bachelet

Notte movimentata a Benevento dove i ladri hanno tentato in due casi di entrare in altrettante attività commerciali sfondando le vetrine presumibilmente con delle pietre e in un altro caso invece sono riusciti a portare via prodotti integratori da un'altra attività commerciale.

E' accaduto in via Avellino, via delle Puglie e via Bachelet. Nei primi due casi solo danneggiate le vetrine dei negozi e banditi per fortuna in fuga a mani vuote. Nel terzo caso, invece, gli autori del colpo sono riusciti ad entrate in un'attività commerciale in via delle Puglie.

Poco distante, a ridosso delle transenne che da qualche giorno delimitano la strada in corrispondenza della frana che aveva fatto precipitare numerose pietre sull'asfalto, sequestrata dai carabinieri una Fiat risultata poi rubata. Sugli episodi sono quindi ora in corso le indagini di polizia e carabinieri.