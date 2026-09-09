Massi giù dalla scarpata sfiorano le auto in transito: paura a Benevento - VIDEO FOTO - E' accaduto lungo via delle Puglie, incrocio con via Avellino: traffico in tilt

Momenti di paura prima delle 13 a Benevento per gli automobilisti in transito lungo via delle Puglie, all'altezza del semaforo all'incrocio con via Avellino per delle grosse pietre rotolate dalla scarpata sovrastante che si trova tra il complesso San Felice, oggi sede della Soprintendenza lungo viale degli Atlantici e la sottostante via delle Puglie

I massi sembra che non abbiano colpito le auto in transito ma hanno occupato quasi totalmente la carreggiata.

Numerose le telefonate arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.

Per fortuna gli automobilisti hanno avuto la prontezza di arrestare subito la marcia. Traffico in tilt lungo l'arteria cittadina. Non si esclude che si possa trattare degli effetti causati dal maltempo di ieri che ha provocato smottamenti e allagamenti non solo a Benevento ma anche in altri centri della provincia.

Sul posto gli agenti della Volante e dell aPolizia Municpale che hanno deviato il traffico e i vigili del fuoco per una verifica.

AGGIORNAMENTO

Fino alla rimozione dei detriti e alla messa in sicurezza del costone chiusura totale di via delle Puglie da intersezione via del Sole a intersezione viale Atlanici. Chiusura anche di via Avellino da intersezione via delle Puglie ad interazione via Benito Rossi.

I massi si sarebbero staccati proprio dal muro di cinta dell'ex carcere di San Felice. Ipotesi che ora dovrà essere accertata dai rilievi dei vigili dle fuoco.

Si spera che le opere di messa in sicurezza possano avvenire in tempi rapidi vista l'imminente riapertura delle scuole con il conseguente aumento del traffico anche nella zona dove si è registrata la frana che ha portato sulla strada pietre e terra.