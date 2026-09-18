Giro ciclistico della Campania: emanato il dispositivo traffico Numerose le strade interdette al traffico

Domenica 20 settembre, in occasione del passaggio in città del Giro ciclistico della Campania, a partire dalle ore 9:45 fino a cessate esigenze subordinate all'avvenuto deflusso della carovana (previsto non oltre le ore 11:45/12:00 salvo imprevisti di forza maggiore), tutte le strade interessate dal passaggio della corsa ciclistica, ovvero via Epitaffio, via San Vito, Tangenziale Ovest nel tratto da svincolo Santa Clementina fino a svincolo Benevento Stadio, Tangenziale Est nel tratto da svincolo Benevento Stadio fino a svincolo Benevento Libertà - Statale 7 Appia, via Santa Colomba (nel solo tratto da incrocio con rotonda Piazzale degli Atleti fino ad incrocio con via Sturzo - via Tretola), via Tretola (a partire dalla rotonda incrocio via San Leucio - via Ciardielli) e via Luigi Sturzo, in tutta la sua interezza, saranno gradatamente interdette al traffico veicolare, anche nei confronti delle linee degli autobus del servizio di trasporto pubblico locale e delle linee di trasporto extraurbano.

Contestualmente, anche via Napoli sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l'accesso alla Tangenziale Ovest in direzione Santa Clementina - Pietrelcina - Campobasso, ubicato a ridosso della stazione di servizio IP e l'incrocio con via San Vito, mentre i veicoli in uscita dalla Tangenziale Est attraverso lo svincolo Benevento Stadio saranno tenuti a proseguire in direzione della Rotonda degli Atleti e del centro città.

Sulle strade coincidenti con il percorso sarà in vigore anche il divieto di sosta, con rimozione coatta, già a partire dalle ore 7:30.